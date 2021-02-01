Культура

Восемь автоклубов стоимостью более 30 млн рублей закупают в Псковской области

Восемь многофункциональных культурных центров (автоклубов) закупают в Псковской области. Документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Автоклуб будет представлен на базе цельнометаллического автобуса. Он будет состоять из пассажирского отсека для перевозки сотрудников или артистов (пассажировместимость - не менее 15 человек), многофункционального грузового отсека для перевозки оборудования и секционного подиума мобильного сценического модуля с возможностью трансформации в сцену на неподготовленных площадках, сдвижной багажной платформы, служащей для транспортировки навеса мобильного сценического модуля, а также самого мобильного сценического модуля, оснащенного системой крепления к кузову автоклуба.

Автоклубы поступят в Бежаницкий, Великолукский, Гдовский, Красногородский, Куньинский, Невельский, Опочецкий и Пушкиногорский районы.

Начальная (максимальная) стоимость контракта - 31 млн 40 тысяч рублей (цена за единицу - 3 млн 880 тысяч рублей). Источник финансирования: местный бюджет в виде субсидии из областного бюджета.

Аукцион по определению поставщика пройдет в электронной форме 11 февраля.