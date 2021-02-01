Культура

Псковский музей-заповедник опубликовал программу на февраль

Псковский музей-заповедник в своих социальных сетях опубликовал программу мероприятий на февраль.

«Приглашаем родителей с детьми провести время в музее! Каждую субботу и воскресенье февраля вас ждет целая карусель увлекательных программ! Вы побываете в средневековом доме, в настоящей военной башне и на самой интересной выставке, где можно потрогать руками архитектурные макеты!» - говорится в сообщении.

Отмечается, что музей начинает работать со школьными группами до 20 человек.

Телефон для связи и записи на программы: +78112292260. Адрес в Пскове: Двор Постникова (малый «Мешок»), улица Олега Кошевого, 2.

Все мероприятия проводятся с соблюдением санитарных требований, отметили в музее.