Культура

В «Михайловском» отмечают 190-летие создания «Сказки о царе Салтане…»

Новая выставка открыта для посетителей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

М. Н. Орлова-Мочалова. Литография из цикла иллюстраций к «Сказке о царе Салтане…» (1954). Из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, большая экспозиция называется «В свете ж вот какое чудо…». Подготовлена она к круглой дате - к 190-летию создания «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». В музее напомнили, что, как и другие сказки Пушкина, это произведение базируется на фольклорных мотивах. Принято считать, что первую запись этого сюжета поэт сделал в Кишиневе в 1822 году. Однако в современной пушкиниане есть и другая версия, согласно которой «Сказка о царе Салтане…» имеет псковские, михайловские корни, была рассказана Александру Сергеевичу его няней Ариной Родионовной, а запись в кишиневской тетради - просто поздняя, 1824 - 1825-го или даже 1828 года, вставка.

В оригинальную экспозицию «В свете ж вот какое чудо…» вошло без малого 70 единиц музейного хранения из разных фондовых коллекций. Это произведения графики и декоративно-прикладного искусства. Здесь можно увидеть и потешную пушечку с ядрами (самое древнее дошло до наших дней из XVI столетия!), и кованый светец, возле какого могли прясть три пушкинские девицы, и даже конский ошейник с бубенцами (датируется концом XIX - началом ХХ столетия). Особая составляющая выставки — редкие издания сказки-именинницы: от тома сочинений Пушкина 1838 года до его так называемых «масонских тетрадей» (Санкт-Петербург - Лондон, 1996).

Макет потешной пушки и каменные ядра (большее по размеру датируется XVI веком). Из фондов «Михайловского»

В музее также добавили, что новая экспозиция интерактивна: посетители смогут тут же, в зале, отгадать предложенные им загадки, проверить, насколько хорошо они помнят текст сказки, и даже, с помощью «цифрового пера» и проекционной техники, создать свою иллюстрацию к той или иной ее сцене.

Напомним, что официальное открытие выставки «В свете ж вот какое чудо…», назначено на День памяти Пушкина, 10 февраля. Его в музее-заповеднике планируют провести с соблюдением всех предписаний, продиктованных сложившейся в регионе санитарно-эпидемиологической обстановкой,

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В «Михайловском» также уточнили, что новая выставка будет работать в Научно-культурном центре музея-заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) до середины июня текущего года.