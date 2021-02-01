Культура

Детский спектакль «Двенадцать месяцев» прошел в Дно

В Дновском районном культурном центре состоялась премьера спектакля «Двенадцать месяцев» в рамках проектов «Путешествие к истокам» и «Ради жизни» ПОООМС «Дети – наше будущее». Интерактивную постановку представили артисты детского образцового театра «Бенефис», в котором сюжет известного произведения заиграл новыми красками.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в общественной организации, сказка Самуила Маршака, написанная более 60 лет назад, рассказывает о чудесах, которые дарованы людям за доброту и трудолюбие, и у злых корыстных людей нет возможности нажиться на этом чуде, а у капризной царицы – получить его в качестве развлечения, ведь добро всегда побеждает зло.

Спектакль был интерактивным, зрители охотно принимали в нем участие и выполняя различные задания героев сказки. Кроме того, во время спектакля дети из Пскова и Дно выступали с лучшими вокальными и хореографическими номерами.

Дети из творческих мастерских ПОООМС «Дети – наше будущее», из дновских коллективов исполнили веселые народные танцы, лирические композиции и зажгли вместе со зрителями под современные мелодии. В завершении творческого мероприятия все получили сладости.

Кроме того, в рамках проекта «Путешествие к истокам» для всех желающих также проходили мастер-классы по оригами и декоративно-прикладному искусству.