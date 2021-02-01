Культура

Старые детские рисунки показал псковский архив. ФОТО

Детские рисунки XX века показал Государственный архив Псковской области. Фотографии размещены на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Архивисты сокровищем считают любой документ. Даже рисунок ребенка. В фондах Государственного архива Псковской области встречаются и они. Например, рисунки ребят, посещавших рисовальный кружок. Действовал он при избе-читальне колхоза «Смена» Камаевского сельсовета Великолукского района», - говорится в сообщении.





Рисунки хранятся в документах Великолукского окружного отдела народного образования за апрель 1935 года. Наряду с ними есть и список тех, кто посещал занятия. Судя по фамилиям, это были братья и сестры самого разного возраста.