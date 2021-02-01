Культура

Господдержка учреждений культуры в регионах увеличилась в 2021 году

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, «Единой России» удалось сохранить в бюджете финансирование проекта по всем направлениям, а по отдельным позициям и увеличить федеральную поддержку регионам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на координатора партпроекта «Культура малой Родины», первого зампредседателя комитета Госдумы по культуре Ольгу Казакову.

В обсуждении итогов реализации проекта в режиме видеоконференции приняли участие региональный координатор партпроекта Виктор Остренко и председатель комитета по культуре Жанна Малышева.

В 2021 году на текущий ремонт и материально-техническое оснащение сельских ДК и клубов из федерального бюджета выделено более 1,4 миллиарда рублей. Еще более трех миллиардов рублей будет направлено на капитальный ремонт сельских ДК. На поддержку направлений «Театры малых городов» и «Театры – детям» предусмотрено 900 миллионов рублей, муниципальных театров – более 650 миллионов рублей.

«В этом году в рамках партпроекта театры в регионах наряду с финансированием офлайн-постановок получат возможность направлять средства, полученные из бюджета, на создание и съемку спектаклей для их последующей трансляции в интернете», - отметила Ольга Казакова.

Кроме того, в 67 регионах отремонтируют 151 муниципальную библиотеку, стоимость работ составляет более 1,1 миллиарда рублей. На капремонт и реконструкцию детских школ искусств в 2021 году направят 3,4 миллиарда рублей - в два раза больше, чем в 2020 году.

В наступившем году продолжится оснащение регионов передвижными культурными центрами (автоклубами). В 2020 году их получили 15 субъектов. Восемь таких многофункциональных культурных центров (автоклубов) закупают в Псковской области.

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«"Культура малой Родины" - проект, который реализуется уже четвертый год. Для нашего региона он является существенной поддержкой для сети муниципальных учреждений культуры. Ремонт сельских домов культуры, обновление профессионального оборудования, модернизация школ искусств, приобретение музыкальных инструментов - это все многие годы оставалось без должной поддержки. Сегодня создаваемые условия в наших районах позволяют нашим жителям быть вовлеченными в культурную жизнь», - рассказал об итогах проекта в Псковской области Виктор Остренко.