Культура

Продолжается прием заявок на конкурс видеороликов «60 кадров в секунду»

Продолжается прием работ на конкурс видеороликов «60 кадров в секунду», который проводит центр развития молодежи «Лофт».

Участники присылают работы на конкурс не только из Пскова, но и из Себежа, Гдова, Печор, Невеля, Новосокольников и Красногородского района. Среди участников есть и дети, и целые творческие коллективы - например, одной из самых юных участниц всего 11 лет, а видеоролик она создавала вместе с мамой, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на исполнительного директора АНО «Центр развития молодежи «Лофт» Антона Ковальского.

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А это видео прислала на конкурс Виктория Абаева из Новоржевского района. Девушка знакомит зрителей с историей своей семьи, а также - необычными камнями, которые показал ей дедушка Петр Дмитриевич.

Напоминаем, прием работ на конкурс заканчивается ровно через неделю - 10 февраля. Главный приз, который получит победитель - 100 тысяч рублей.

Положение о конкурсе можно прочитать здесь.