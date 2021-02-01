Культура

Грамоты за победу в конкурсе музея-заповедника «Михайловское» отправят в Европу, Азию и Африку

Итоги конкурса самодельных новогодних и Рождественских открыток «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» подвели в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Смотрите также На конкурс самодельных новогодних и рождественских открыток в «Михайловское» пришли работы из России и Египта

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, многие работы были выполнены с огромной любовью, со старанием и творческим подходом к делу, поэтому жюри, осознавая всю ответственность своей работы, не поскупилось на призовые места.

Так, в самой многочисленной номинации, где соревновались школьники (164 человека), лучшими стали сразу девять участников творческого соревнования из европейской и азиатской частей нашей огромной страны. Еще восемь авторов удостоены «серебра», и еще десять оказались на третьем месте.

Много победителей и лауреатов в номинации «Профессиональная» - пять, два и два первых, вторых и третьих места соответственно. По четыре работы отмечены в номинациях «Семейная» и «Взрослая». Интересно при этом, что в последней возрастной группе весь «пьедестал» заняли жители Псковской области: Любовь Филиппова из Локнянского района (победитель), Ирина Нургалиева из Пскова и Вера Шмагарева из Дно (второе место), а также Елена Тимофеева, тоже из Дно (третье место).



Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Полный список победителей уже сегодня можно найти на официальном сайте «Михайловского» (гиперссылка:), а также на официальной страничке заповедника в социальной сети «ВКонтакте».



Члены жюри, художники, научный сотрудник музея-заповедника Наталья Аксенова и руководитель художественно-оформительского отдела «Михайловского» Александр Иванов за работой.

Фото: Пушкинский Заповедник.

В музее напомнили, что все, кто был отмечен жюри, получат памятные дипломы, а лучшие работы лягут в основу выставки новогодней и рождественской открытки, которая пройдет в выставочном зале «Музейная почта» (Псковская область, Пушкиногорский район, деревня Бугрово) в следующие новогодние и Рождественские праздники.