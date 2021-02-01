Специалисты оценили состояние псковского памятника ЮНЕСКО

3 февраля состоялся рабочий выезд сотрудников Службы управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сообщается на инстаграм-странице @unescopskov, специалисты провели плановый мониторинг технического состояния объекта культурного наследия федерального значения, особо ценного памятника РФ, компонента списка ЮНЕСКО - собора Рождества Пресвятой Богородицы XIV века Ансамбля Снетогорского монастыря.
Собор Рождества Пресвятой Богородицы — третий в списке компонентов объекта «Храмы Псковской архитектурной школы» после Собора Иоанна Предтечи Ивановского монастыря 1240 года и Спасо-Преображенского собора XII века Ансамбля Спасо-Мирожского монастыря.