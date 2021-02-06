Культура

В Пскове открылась выставка «Софья Ковалевская. Михайловское - Полибино - Стокгольм»

На выставку «Софья Ковалевская. Полибино, Михайловское. Стокгольм» из собрания Пушкинского Заповедника приглашает псковичей областная библиотека (ул. Профсоюзная, д.2). Экспозиция объединила в себе «усадебный мир» в фотоработах Георгия Василевича и Николая Алексеева и творческую фантазию в живописных работах Игоря Шаймарданова, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

«Георгий Николаевич Василевич более двадцати лет возглавляет Пушкинский Заповедник. Его фотографии - поэтическое размышление о памяти, сохраняемой в этом месте, о том, как живет оно сегодня. Николай Андреевич Алексеев работает над музейным видеоархивом, занимается фото- и видеосъемкой будней и праздничных дней Заповедника. Фотографией, ставшей его призванием, он занимается более 30-ти лет. Принимает активное участие в выставочных проектах в России и за рубежом.

Игорь Дмитриевич Шаймарданов - участник более 40 персональных выставок. Работает в жанре традиционной сюжетной живописи и графики. Член Союза художников России. Член Союза театральных деятелей России. Живет и работает в Санкт-Петербурге», - рассказали в библиотеке.