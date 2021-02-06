Культура

Уникальный рок-концерт состоится 13 февраля в Великих Луках

В субботу, 13 февраля, в ДК ЛК города Великие Луки в рамках мультиформатного арт-проекта «Многоголосье» состоится концерт с участием известных исполнителей, среди которых как начинающие, так и уже довольно известные артисты и музыканты.

В частности, среди гостей, заявленных на участие, - известная великолукская солистка Аня Мошкорина, принимавшая участие в шоу Первого канала «Голос» (команда Пелагеи).

Еще одна участница концерта - polnalyubvi (настоящее имя Марина Демещенко) из Великих Лук, выступающая в жанре инди-поп. В шестнадцать лет Марина стала увлекаться TFP-моделингом, и по совету знакомых завела инстаграм, где стала публиковать не только фото, но и видео с каверами на любимые песни. Популярность Марины стремительно росла, и в 2017 году состоялся ее первый квартирник в антикафе «Циферблат», а после и квартирник в Москве, который она организовала самостоятельно (на тот момент в репертуаре Марины уже было несколько песен собственного сочинения). Вскоре певица записала и выпустила свой дебютный альбом «V». В прошлом году polnalyubvi выступила на Первом канале в передаче «Вечерний Ургант» с песней «Кометы». Из недавних проектов - участие в выпуске «Вписка у Маргулиса».

Также на концерте выступят псковские музыканты группы «Постоянные», чье творчество сравнивают с ранним «КИНО». Коллектив появился в 2016 году: первые треки были записаны в школьной каморке для репетиций школьных мероприятий. Группа активно выступает, иногда дает сольные концерты и в своем родном городе Пскове, побывала на отборочных турах фестивалей «ОКНА ОТКРОЙ», «ЖИВОЙ», «Добрый Рок», CAMPUS. Участники гала-концерта #ДОБРЫЙРОК2020. Пару концертов группа дала в городе Великие Луки. В 2021 году заявлена как участник фестиваля Фестиваль CAMPUS'20 в Петергофе с такими коллективами как «Анимация», «Dругой ветер», «Бригадный подряд», «ПАПИН ОЛИМПОС».

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Арт-проект «Многоголосье 2020» с участием многих творческих личностей стал традиционным в Великих Луках. Появлению мероприятия именно такого формата способствовали и наличие в городе сильной школы эстрадного вокала, и сложившейся мощной системы детского музыкального творчества, и многочисленные победы великолучан на международных и телевизионных эстрадных и музыкальных конкурсах.

Как отметили организаторы, что OFFLINE - не только уникальный в своем роде концерт, это еще и возможность сделать доброе дело: средства пойдут на помощь великолукскому учителю Наталье Трифоновой.

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Как попасть на концерт - https://vk.com/offline2021vl

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