Культура

Подкасты начал выпускать музей Пушкина

Всероссийский музей А.С. Пушкина открыл на сайте рубрику «Подкасты», а в день памяти поэта, 10 февраля, проведет онлайн-экскурсию по квартире русского поэта, драматурга и прозаика, пишет Интерфакс.

«На сайте музея появилась новая рубрика – «Подкасты». Люди любят не только смотреть, но и слушать нас, и мы решили начать подкасты именно с событий перед дуэлью», - рассказала заведующая мемориальным музеем-квартирой поэта в Петербурге Галина Седова.

По ее словам, каждый день на сайте будет появляться небольшой сюжет длительностью 12-15 минут, с помощью которого можно будет погрузиться в атмосферу ожидания важного и трагичного дня, когда Пушкин ушел из жизни.

Кроме того, в музее готовят оффлайн-экскурсии по набережной реки Мойки.