Культура

Вадим Нэдик назначен председателем областного комитета по охране ОКН

Вадим Нэдик назначен председателем комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области. Соответствующее распоряжение губернатор Михаил Ведерников подписал в понедельник, 8 февраля. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в прес-службе администрации региона.

Ранее, с мая прошлого года, Вадим Нэдик исполнял обязанности руководителя данного государственного органа. За прошлый год комитету удалось проделать большой объем работ. Так, например, выдано 122 задания и 103 разрешения на проведение работ по сохранению памятников истории региона. В прошлом году утверждены 218 границ территорий объектов культурного наследия, что сопоставимо с работой, проведенной за последние пять лет.

В дальнейшем, заметил Вадим Нэдик, это позволит создать объединенную зону охраны города Пскова, где будут учтены и буферные зоны памятников, включенных в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, подготовлено около 5,2 тыс заключений о нахождении земельных участков в границах территорий памятников и зон охраны. В Единый государственный реестр недвижимости включены новые сведения более чем по 100 объектам культурного наследия. Выявлено и поставлено на учет восемь новых, в том числе — территория одного из самых крупных в годы войны немецких концентрационных лагерей для военнопленных на Северо-Западе СССР «Шталаг 372» (Stalag 372). До 9 мая этот объект планируется включить в государственный реестр памятников.

«По ключевым показателям работы комитета в прошлом году все планы реализованы. Основные запланированные мероприятия, несмотря на действующие санитарные ограничения, удалось осуществить», - заметил Вадим Нэдик. В числе приоритетных направлений для работы в этом году он назвал осуществление единой государственной политики в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия, а также настройку конструктивного взаимодействия и плодотворного сотрудничества с экспертами, представителями профессионального сообщества.

Напомним, что Вадим Нэдик имеет два высших образования: инженера-экономиста и юриста, а также стаж работы в федеральных органах, органах исполнительной власти области более 15 лет.