Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
что происходит на «Экокабеле»?
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
ФОКОТ в народ
Жить и строить нацпроекты помогают
«Деревня Соловьи» - наше качество
 
 
 
ещё Культура 06.02.2021 10:4122 «Надгробие над убитой библиотекой»: историк прокомментировал инсталляции из книг в ПсковГУ 08.02.2021 20:351 Институт Наследия отреагировал на колонку блогера ПЛН «о ритуальных танцах с ЮНЕСКО» 08.02.2021 19:570 Подкасты начал выпускать музей Пушкина 08.02.2021 18:101 Вадим Нэдик назначен председателем областного комитета по охране ОКН 08.02.2021 14:352 Восемь скелетов и кресты: археологи рассказали о находках возле Гремячей горы в Пскове 08.02.2021 13:522 Уникальный рок-концерт состоится 13 февраля в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 07.02.2021 15:505 Главврач Псковской областной больницы привлечен к ответственности из-за вертолетной площадки 08.02.2021 07:020 В Гидрометцентре предупредили жителей Северо-Запада об опасном явлении 07.02.2021 16:352 Незаконную автомойку демонтируют в Псковской области 05.02.2021 18:561 Подростки сняли на видео жестокое избиение сверстника в Дно (18+) 06.02.2021 11:093 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Институт Наследия отреагировал на колонку блогера ПЛН «о ритуальных танцах с ЮНЕСКО»

08.02.2021 20:35|ПсковКомментариев: 1

Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева отреагировал на авторскую колонку внештатного блогера Псковской Ленты Новостей Юрия Стрекаловского «О переименованиях, судьбе псковских памятников и ритуальных танцах с ЮНЕСКО», которая была опубликована 4 декабря 2020 года. Позиция Института Наследия изложена в письме, поступившем на имя главного редактора ПЛН Александра Савенко сегодня, 8 февраля. Письмо подписано директором учреждения Владимиром Аристарховым. Публикуем его текст без изменений.

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

«Уважаемый Александр Михайлович!

На сайте вашего издания в разделе «Блоги» 4 декабря 2020 года размещена публикация Юрия Стрекаловского «О переименованиях, судьбе псковских памятников и ритуальных танцах с ЮНЕСКО». В ней автор выражает сомнение в целесообразности включения памятников Пскова в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и критически отзывается о работе местных органов охраны памятников и нашего института, связанной с продвижением и управлением номинации «Храмы Псковской архитектурной школы».

Безусловно, Юрий Стрекаловский имеет право давать свою личную оценку деятельности различных организаций, в том числе и ЮНЕСКО, и считать включение памятников в Список всемирного наследия бесполезным. Однако выражения автора по адресу нашего института мы не можем оставить без ответа.

Автор пишет:

«Сейчас этим "управлением" занимается какая-то мутная контора из Москвы с громким названием "институт наследия имени Д.С. Лихачева". Говорят, когда-то была приличная организация, а вот в том, что сейчас она из себя представляет, довелось убедиться совсем недавно...»

Поясняем, что федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева (Институт Наследия)», созданное в 1992 году постановлением правительства Российской Федерации, является ведущим отраслевым научно-исследовательским центром по изучению культурного и природного наследия, разработке методик по его сохранению и использованию, проведению исследований о состоянии и развитии культуры, а также Базовой организацией в сфере сохранения Всемирного наследия стран СНГ. В Институте Наследия работает отдел всемирного наследия и международного сотрудничества, в задачи которого входит подготовка российских номинаций в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. О деятельности института и реализуемых научных и культурных программах вы и ваши читатели могут узнать на его официальном сайте http://heritage-institute.ru.

С 2015 года сотрудники Института Наследия совместно со специалистами комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области занимались подготовкой номинационной документации и продвижением псковских памятников в Список всемирного наследия. В результате этой 4-летней работы 7 июля 2019 года на 43-й сессии комитета всемирного наследия (Баку, Азербайджан) номинация «Храмы Псковской архитектурной школы» была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Что же касается количества и состава памятников, внесенных в Список всемирного наследия, безусловно, обидно, что не все предложенные Россией объекты были приняты. Но это решение комитета всемирного наследия, основанное на заключении международных экспертов ИКОМОС. С заключением, кстати, можно ознакомиться на сайте Центра всемирного наследия ЮНЕСКО по ссылке https://whc.unesco.org/en/list/1523/documents/.

Следствием решения комитета всемирного наследия о придании объекту самого высокого международного статуса является реализация комплекса мер по обеспечению его эффективного сохранения, в том числе посредством реализации плана управления – необходимой составной части статуса памятников ЮНЕСКО.

Непосредственно управлением объектом всемирного наследия занимаются пользователи памятников в его составе и специально сформированная для координации, сбора и анализа данных Служба управления объекта всемирного наследия ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников». Институт Наследия, учитывая его непосредственное участие в разработке номинационных документов для Пскова и большой опыт работы с объектами всемирного наследия по всей России, предоставил псковским властям методическую и консультационную помощь.

Таким образом, отзыв Юрий Стрекаловского об Институте Наследия является некорректным, несправедливым и оскорбительным. Общий контекст, в котором упоминается Институт, создает впечатление, что данная организация не имеет никакого отношения к псковским памятникам, включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и имеет сомнительный статус. Однако это совсем не так.

Не вступая в дискуссию с Юрием Стрекаловским по поводу значимости включения памятников в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и деятельности данной организации, хотелось бы выразить удивление, что автор, выступающий за сохранность памятников истории и культуры, считает бесполезным международный уровень признания их значимости, обязующий к действенным мерам по его сохранению. Дальнейшее изложение, а также поведение журналиста продолжает вызывать вопросы. Продолжим цитату с прерванного места:

«... в интернете вдруг прилетела мне анкета – "заполните, пожалуйста, это про псковские памятники ЮНЕСКО"... Ну начал я анкету эту заполнять, вижу – там абсурдные вопросы, просто формально непрофессионально поставленные. Скажем, "если вы посещаете эти памятники ЮНЕСКО, то с какой целью?" – и там дальше строгая дизъюнкция: "я изучаю особенности архитектуры", или "с религиозными целями", или "меня привлекает внешняя и внутренняя красота этих памятников". Так в моем случае, например и то, и другое, и третье, ведь это же все вместе может совпадать, однако в анкете эти позиции друг другу противопоставлены. Ну и так далее, в общем, бездарно составлено, непрофессионально. Я думаю: кто ж это делает-то? Оказалось, тот самый этот Институт культурного наследия им Лихачева. Причем, самое смешное, что опрос этот, оказывается, просто размещен в интернете, они его шлют кому попало, и можно с одного и того же устройства отвечать на вопросы хоть миллион раз, а ведь это опрос, при помощи которого они "изучают" отношение местных жителей к памятникам ЮНЕСКО, знание их местными жителями. Ну и я им там такого понаписал, уж я порезвился как следует – я там был и десятилетней девочкой, и стариком, и выбирал разные, самые противоположные варианты ответов – все теперь пошло в "отчет"».

Данная анкета действительно была составлена сотрудниками нашего Института и размещена в сети Интернет для сбора информации об информированности жителей Пскова о номинации «Храмы Псковской архитектурной школы», а также их взаимодействии с этими памятниками. Проблема формулировки вопросов и вариативности ответов может обсуждаться, но для обвинений в непрофессионализме вышеприведенного примера (ответ на 1 вопрос из 17) явно мало. Юрий Стрекаловский также и не дает ссылку на анкету, хотя она размещена в открытом доступе. Таким образом, слушателям и читателям приходится полагаться на субъективное мнение автора, из которого он делает оскорбительное для института заключение. Подобное анкетирование является рядовой, обычной практикой, и сарказм Юрия Стрекаловского по этому поводу по крайне мере странен.

Но если в случае оценки анкеты автор также имеет право на свое мнение, то его поведение, выразившееся в создании ошибочных результатов исследования («я там был и десятилетней девочкой, и стариком, и выбирал разные, самые противоположные варианты ответов – все теперь пошло в "отчет"»), мы считаем недостойным. Полагаем, что анкетирование по вопросу о памятниках из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО не должно являться объектом троллинга и намеренного искажения результатов. Это неуважение не только к организации, проводящей исследование, но и к самим уникальным псковским памятникам, и к людям, которые добились международного признания этих памятников.

С уважением,

Директор Института Наследия В.В.Аристархов».

Редакция Псковской Ленты Новостей благодарит Институт Наследия за реакцию. Считаем подобную дискуссию в СМИ полезной.

Теги: #ЮНЕСКО
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к появлению в школах советников по воспитанию для обсуждения с детьми политических тем?
В опросе приняло участие 45 человек
08.02.2021, 21:180 Россия приближается к нормальной жизни — Голикова 08.02.2021, 20:570 Стало известно, на чем россияне экономят в путешествиях 08.02.2021, 20:460 Псковские юристы расскажут о предоставлении земельных участков многодетным семьям 08.02.2021, 20:351 Институт Наследия отреагировал на колонку блогера ПЛН «о ритуальных танцах с ЮНЕСКО»
08.02.2021, 20:300 Всероссийская перепись населения позволит оценить состояние жилья в Псковской области 08.02.2021, 20:120 Росгвардия приглашает псковичей на службу в Чечне 08.02.2021, 19:570 Подкасты начал выпускать музей Пушкина 08.02.2021, 19:460 На Неделе приемов граждан по здравоохранению решены вопросы вакцинации псковичей
08.02.2021, 19:320 Двоих преподавателей Великолукской сельхозакадемии будут судить за взятки 08.02.2021, 19:281 Кина не будет 08.02.2021, 19:260 Сразу несколько стран объявили российских дипломатов персонами нон грата 08.02.2021, 19:150 Более 300 псковичей записались на прививку от COVID-19 через портал госуслуг
08.02.2021, 19:070 В мае в Пскове пройдут XII Международные Александро-Невские чтения 08.02.2021, 18:560 Качество уборки снега и наледи проверят в Псковской области единороссы 08.02.2021, 18:440 К акции «Уличный профессор» присоединилась Псковская область 08.02.2021, 18:320 Три депутата готовы возглавить земельный комитет Псковской гордумы
08.02.2021, 18:200 Воспитанник ФК «Псков-747» мечтает сыграть за сборную Азербайджана 08.02.2021, 18:101 Вадим Нэдик назначен председателем областного комитета по охране ОКН 08.02.2021, 18:060 В Псковской области запущен сервис «Земля для стройки» 08.02.2021, 17:590 Спектакль-лауреат «Золотой маски» покажут в Пскове 14 февраля
08.02.2021, 17:520 Волонтеры помогли пожилому псковичу пережить зиму 08.02.2021, 17:460 Новый артист исполнит роль в псковском спектакле «Река Потудань» 9 февраля 08.02.2021, 17:340 Власти ответили на жалобу по уборке дорог в Середке 08.02.2021, 17:250 На юге Псковской области таможенники выявили 70 тысяч пачек сигарет без акцизных марок
08.02.2021, 17:172 В Псковской области растет число соискателей в сфере науке, ищущих работу 08.02.2021, 17:020 До -25 градусов похолодает в Псковской области 9 февраля 08.02.2021, 16:530 Банк «Открытие» снизил ставки по льготной ипотеке 08.02.2021, 16:521 Чтобы душа не старела
08.02.2021, 16:5118 Шлосберг ответил на статью Явлинского о Навальном открытым письмом 08.02.2021, 16:380 Проверка организации горячего питания пройдет в школах Псковской области 08.02.2021, 16:351 Опасность над головой: крыши Пскова «зарастают» сосульками. ФОТО 08.02.2021, 16:240 В Пскове пассажирка пострадала при падении в автобусе, полиция ищет свидетелей
08.02.2021, 16:190 Начальник планово-производственного отдела требуется псковскому заводу «Титан-Полимер» 08.02.2021, 16:183 Число первично привитых от COVID-19 в Псковской области превысило 5,5 тысяч 08.02.2021, 16:160 Несколько пожаров произошло в Псковской области из-за неправильной эксплуатации печи 08.02.2021, 15:568 «Желтый снег и фекалии»: псковичка пожаловалась на любителей собак
08.02.2021, 15:490 Крышу дома на улице Конной, 30 в Пскове отремонтируют в этом году 08.02.2021, 15:040 Определен подрядчик на устройство освещения дорог в двух районах Псковской области 08.02.2021, 14:352 Восемь скелетов и кресты: археологи рассказали о находках возле Гремячей горы в Пскове 08.02.2021, 14:260 Банковская сотрудница ввела в заблуждение престарелых островичей
08.02.2021, 14:040 Туманность в созвездии Ориона запечатлел псковский астроном 08.02.2021, 13:522 Уникальный рок-концерт состоится 13 февраля в Великих Луках 08.02.2021, 13:480 На развитие сельских территорий России выделят дополнительно 3,6 млрд рублей 08.02.2021, 13:387 Два кофе и литр пива: свидания в Псковской области оказались одними из самых дешевых
08.02.2021, 13:260 Виталий Козырев рассказал об изменениях в порядке определения кадастровой стоимости недвижимости 08.02.2021, 13:237 Привитый от коронавируса глава Печорского района поделился ощущениями 08.02.2021, 13:151 В России выявили минимальное с октября число случаев коронавируса 08.02.2021, 13:100 Два детских сада в Псковской области закрыты на карантин
08.02.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 08.02.2021, 13:018 Руководителем исполкома псковского отделения «Единой России» станет Максим Адамчук 08.02.2021, 12:580 Несколько автомобилей горели в Псковской области в выходные 08.02.2021, 12:390 Банк «Открытие» предлагает новый вклад «Весенний» с повышенной процентной ставкой
08.02.2021, 12:290 Дата послания Путина Федеральному собранию еще не определена - Песков 08.02.2021, 12:270 «Постскриптум»: Свертывание протестной активности и потери псковского бизнеса из-за коронакризиса 08.02.2021, 12:170 700 тысяч рублей лишился пскович после общения с телефонным мошенником 08.02.2021, 12:090 Изношенные теплосети меняют на улице Юбилейной в Пскове
08.02.2021, 12:022 СберВместе и СберЗдоровье помогают Фонду борьбы с лейкемией 08.02.2021, 11:530 Дновский учащийся врезался в столб, катаясь на угнанном УАЗе 08.02.2021, 11:455 В России участились случаи заболевания проказой 08.02.2021, 11:381 Александр Козловский поблагодарил детский сад «Радость» за участие в акции «Подари праздник»
08.02.2021, 11:300 «Двор в состоянии XVIII века»: великолучанин просит отремонтировать придомовую территорию 08.02.2021, 11:220 Банк «Открытие» снизил ставку по кредиту наличными и рефинансированию 08.02.2021, 11:160 Два человека погибли при пожаре в Красногородском районе 08.02.2021, 11:120 Псковичей приглашают на интерактивные выставки ко Дню российской науки
08.02.2021, 10:591 Петербурженки попали на скамью подсудимых за попытку сбыта наркотиков в Пскове 08.02.2021, 10:574 Собственника заброшенного здания в Пскове ищут в Москве 08.02.2021, 10:510 Реплика Донецкого: Вопиющее Дно 08.02.2021, 10:422 Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 144
08.02.2021, 10:321 ФСБ предотвратила организацию канала контрабанды наркотиков из Латвии в Россию 08.02.2021, 10:280 Житель Великих Лук осужден за хищение банки консервов 08.02.2021, 10:210 Очные соревнования по шахматам проходят в Пскове 08.02.2021, 10:010 Вор-рецидивист в Островском районе снова угодил в колонию за кражу
08.02.2021, 09:450 Более 2 тысяч нарушений за неделю выявили сотрудники ГИБДД на псковских дорогах 08.02.2021, 09:350 Качество уборки детских площадок в Пушкинских Горах вызвало вопросы у прокуратуры 08.02.2021, 09:240 Минздрав предупредил о повышенном риске развития туберкулеза у перенесших COVID-19 08.02.2021, 09:150 Медик рассказал, обязателен ли анализ на антитела перед прививкой от коронавируса
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.