Культура

Институт Наследия отреагировал на колонку блогера ПЛН «о ритуальных танцах с ЮНЕСКО»

Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева отреагировал на авторскую колонку внештатного блогера Псковской Ленты Новостей Юрия Стрекаловского «О переименованиях, судьбе псковских памятников и ритуальных танцах с ЮНЕСКО», которая была опубликована 4 декабря 2020 года. Позиция Института Наследия изложена в письме, поступившем на имя главного редактора ПЛН Александра Савенко сегодня, 8 февраля. Письмо подписано директором учреждения Владимиром Аристарховым. Публикуем его текст без изменений.

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

«Уважаемый Александр Михайлович!

На сайте вашего издания в разделе «Блоги» 4 декабря 2020 года размещена публикация Юрия Стрекаловского «О переименованиях, судьбе псковских памятников и ритуальных танцах с ЮНЕСКО». В ней автор выражает сомнение в целесообразности включения памятников Пскова в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и критически отзывается о работе местных органов охраны памятников и нашего института, связанной с продвижением и управлением номинации «Храмы Псковской архитектурной школы».

Безусловно, Юрий Стрекаловский имеет право давать свою личную оценку деятельности различных организаций, в том числе и ЮНЕСКО, и считать включение памятников в Список всемирного наследия бесполезным. Однако выражения автора по адресу нашего института мы не можем оставить без ответа.

Автор пишет:

«Сейчас этим "управлением" занимается какая-то мутная контора из Москвы с громким названием "институт наследия имени Д.С. Лихачева". Говорят, когда-то была приличная организация, а вот в том, что сейчас она из себя представляет, довелось убедиться совсем недавно...»

Поясняем, что федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева (Институт Наследия)», созданное в 1992 году постановлением правительства Российской Федерации, является ведущим отраслевым научно-исследовательским центром по изучению культурного и природного наследия, разработке методик по его сохранению и использованию, проведению исследований о состоянии и развитии культуры, а также Базовой организацией в сфере сохранения Всемирного наследия стран СНГ. В Институте Наследия работает отдел всемирного наследия и международного сотрудничества, в задачи которого входит подготовка российских номинаций в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. О деятельности института и реализуемых научных и культурных программах вы и ваши читатели могут узнать на его официальном сайте http://heritage-institute.ru.

С 2015 года сотрудники Института Наследия совместно со специалистами комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области занимались подготовкой номинационной документации и продвижением псковских памятников в Список всемирного наследия. В результате этой 4-летней работы 7 июля 2019 года на 43-й сессии комитета всемирного наследия (Баку, Азербайджан) номинация «Храмы Псковской архитектурной школы» была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Что же касается количества и состава памятников, внесенных в Список всемирного наследия, безусловно, обидно, что не все предложенные Россией объекты были приняты. Но это решение комитета всемирного наследия, основанное на заключении международных экспертов ИКОМОС. С заключением, кстати, можно ознакомиться на сайте Центра всемирного наследия ЮНЕСКО по ссылке https://whc.unesco.org/en/list/1523/documents/.

Следствием решения комитета всемирного наследия о придании объекту самого высокого международного статуса является реализация комплекса мер по обеспечению его эффективного сохранения, в том числе посредством реализации плана управления – необходимой составной части статуса памятников ЮНЕСКО.

Непосредственно управлением объектом всемирного наследия занимаются пользователи памятников в его составе и специально сформированная для координации, сбора и анализа данных Служба управления объекта всемирного наследия ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников». Институт Наследия, учитывая его непосредственное участие в разработке номинационных документов для Пскова и большой опыт работы с объектами всемирного наследия по всей России, предоставил псковским властям методическую и консультационную помощь.

Таким образом, отзыв Юрий Стрекаловского об Институте Наследия является некорректным, несправедливым и оскорбительным. Общий контекст, в котором упоминается Институт, создает впечатление, что данная организация не имеет никакого отношения к псковским памятникам, включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и имеет сомнительный статус. Однако это совсем не так.

Не вступая в дискуссию с Юрием Стрекаловским по поводу значимости включения памятников в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и деятельности данной организации, хотелось бы выразить удивление, что автор, выступающий за сохранность памятников истории и культуры, считает бесполезным международный уровень признания их значимости, обязующий к действенным мерам по его сохранению. Дальнейшее изложение, а также поведение журналиста продолжает вызывать вопросы. Продолжим цитату с прерванного места:

«... в интернете вдруг прилетела мне анкета – "заполните, пожалуйста, это про псковские памятники ЮНЕСКО"... Ну начал я анкету эту заполнять, вижу – там абсурдные вопросы, просто формально непрофессионально поставленные. Скажем, "если вы посещаете эти памятники ЮНЕСКО, то с какой целью?" – и там дальше строгая дизъюнкция: "я изучаю особенности архитектуры", или "с религиозными целями", или "меня привлекает внешняя и внутренняя красота этих памятников". Так в моем случае, например и то, и другое, и третье, ведь это же все вместе может совпадать, однако в анкете эти позиции друг другу противопоставлены. Ну и так далее, в общем, бездарно составлено, непрофессионально. Я думаю: кто ж это делает-то? Оказалось, тот самый этот Институт культурного наследия им Лихачева. Причем, самое смешное, что опрос этот, оказывается, просто размещен в интернете, они его шлют кому попало, и можно с одного и того же устройства отвечать на вопросы хоть миллион раз, а ведь это опрос, при помощи которого они "изучают" отношение местных жителей к памятникам ЮНЕСКО, знание их местными жителями. Ну и я им там такого понаписал, уж я порезвился как следует – я там был и десятилетней девочкой, и стариком, и выбирал разные, самые противоположные варианты ответов – все теперь пошло в "отчет"».

Данная анкета действительно была составлена сотрудниками нашего Института и размещена в сети Интернет для сбора информации об информированности жителей Пскова о номинации «Храмы Псковской архитектурной школы», а также их взаимодействии с этими памятниками. Проблема формулировки вопросов и вариативности ответов может обсуждаться, но для обвинений в непрофессионализме вышеприведенного примера (ответ на 1 вопрос из 17) явно мало. Юрий Стрекаловский также и не дает ссылку на анкету, хотя она размещена в открытом доступе. Таким образом, слушателям и читателям приходится полагаться на субъективное мнение автора, из которого он делает оскорбительное для института заключение. Подобное анкетирование является рядовой, обычной практикой, и сарказм Юрия Стрекаловского по этому поводу по крайне мере странен.

Но если в случае оценки анкеты автор также имеет право на свое мнение, то его поведение, выразившееся в создании ошибочных результатов исследования («я там был и десятилетней девочкой, и стариком, и выбирал разные, самые противоположные варианты ответов – все теперь пошло в "отчет"»), мы считаем недостойным. Полагаем, что анкетирование по вопросу о памятниках из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО не должно являться объектом троллинга и намеренного искажения результатов. Это неуважение не только к организации, проводящей исследование, но и к самим уникальным псковским памятникам, и к людям, которые добились международного признания этих памятников.

С уважением,

Директор Института Наследия В.В.Аристархов».

Редакция Псковской Ленты Новостей благодарит Институт Наследия за реакцию. Считаем подобную дискуссию в СМИ полезной.