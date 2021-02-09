Культура

В Пскове пройдет лекция-концерт к 100-летию пианиста Виссариона Слонима

Лекция-концерт «В. И. Слоним и преподаватели отделения специального фортепиано Псковского областного музыкального училища в 70-е годы ХХ века» состоится 10 февраля в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении образования.

Концерт пройдет в рамках классного часа специализации «фортепиано и оркестровые струнные инструменты». В исполнении преподавателя колледжа, выпускника Новосибирской государственной консерватории 1984 года (класс профессора В. Слонима) Виктора Иванова прозвучат сочинения Бетховена, Шопена и Скрябина.

Во вступительном слове преподаватель, выпускница Новосибирской государственной консерватории (класс преподавателя Зельмы Шмарьевны Слоним-Тамаркиной, жены и творческого соратника В. Слонима) Наталья Жданова познакомит студентов с творческим путем замечательного пианиста и педагога.

«Кандидат искусствоведения, профессор Виссарион (Исер) Исаакович Слоним неоднократно бывал в Псковском музыкальном училище с методической помощью, давал сольные концерты, консультировал талантливых студентов, участвовал в работе жюри региональных конкурсов», - отметили в колледже.

В разные годы в классе профессора Слонима учились многие выпускники класса заслуженного учителя России Алисы Михайловны Чирковой: Андрей Иванов (Петрозаводский филиал Ленинградской консерватории), Виктор Иванов и Станислав Тихонов (Новосибирская консерватория), Иван Богот (Иерусалимская академия музыки).

В колледже добавили, что в связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие пройдет без зрителей с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.