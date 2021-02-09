Культура

Рэпер-африканец из Острова вошел в тройку лучших на музыкальном конкурсе

Рэпер из Острова Эммануэль Асамоах занял третье место в финале музыкального конкурса «Рэп завод», сообщает ГТРК «Псков».

Всего в финале хип-хоп проекта участвовали 22 сильнейших исполнителя со всей страны. Эммануэль Асамоах вошел в тройку лучших. В подарок он получил сертификат на бесплатный PR. «5 миллионов аудитория!» - с восторгом отмечает рэпер из Острова.

Эммануэль Асамоах родом из Аккры (Гана). Долгое время жил в Санкт-Петербурге, после чего переехал в Псковскую область. Молодой человек давно занимается музыкой и 14 лет увлекается битами. Музыкант с африканскими корнями исполняет треки под псевдонимом Ти-Рэпс и уже выпустил свой первый альбом.