Культура

Псковского графика Валентина Васильева вспоминают сегодня в «Михайловском»

Сегодня, 9 февраля, в день рождения известного псковского художника, основоположника псковской школы графики, организатора и первого директора Псковской детской художественной школы Валентина Васильева, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» предлагает посетить две виртуальные выставки его работ.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты новостей в музее, первая из них развернута на официальных страницах заповедника в социальных сетях. В небольшую цифровую экспозицию вошли гравюры с видами мемориальных Михайловского и Петровского, а также их окрестностей, выполненные мастером в разные годы.

Валентин Васильев. Лава к мельнице в Заречье. Из фондов «Михайловского».

Второе приглашение адресует интернет-пользователей на официальный сайт музея. Сотрудники информационной службы предлагают всем желающим совершить виртуальную прогулку по анфиладе выставочных залов в Научно-культурном центре музея. Именно здесь год назад, к 80-летию со дня рождения Валентина Васильева, открыли выставку «Под твоим живым резцом вновь зацветет красота мира». «Эта экспозиция была удостоена самых высоких оценок профессионалов, отметивших не только богатство представленного материала, но и оригинальность его подачи», - отметили в музее.

Так фактически впервые в «Михайловском» представили не только собственно гравюры (почти 60 работ), но и, рядом с оттисками, печатные доски, а также фото- и карандашные эскизы к ним, увеличенные фрагменты изображения и прочее в попытке не просто показать готовые произведения, но проследить мысль художника. Впервые музей показал письма, адресованные Валентину Васильеву, отдельные фотографии, а также неизвестные широкой публике экслибрисы его работы, написанную маслом картину «Осень в деревне», многое другое.

Напомним, что работы Валентина Васильева в составе передвижных выставок Пушкинского заповедника часто становились своего рода визитной карточкой как музея, так и русского советского искусства в целом. Только в последние несколько лет произведения мастера не раз экспонировали в Псковской области — на разных площадках в областном центре, в Пушкинских Горах, Бежаницах, Опочке, Великих Луках, а также в других регионах России и за рубежом (Белоруссия, Испания, Дания). Силами музея-заповедника в серии художественных альбомов «Святогорская галерея» в 2008 году увидела свет тетрадь с репродукциями его произведений.