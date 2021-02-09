Культура

Дню памяти Пушкина в Псковской области посвятят экскурсии, спектакль и выставку

День памяти русского поэта Александра Пушкина отмечают сегодня, 10 февраля. В Пушкинских Горах пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 184-й годовщине со дня смерти великого поэта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пушкинского заповедника.





Так, в 14.45 в Свято-Успенском Святогорском монастыре состоится лития на могиле А. С. Пушкина. Пройдут традиционная церемония возложения цветов и памятные мероприятия с участием пушкиногорцев и гостей района.

В 16.30 на первом этаже аванзала научно-культурного центра откроют интерактивную выставку «В свете ж вот какое чудо...», посвященную 190-летию написания «Сказки о царе Салтане…». Выставка дает возможность посетителю не только познакомиться с произведением А. С. Пушкина, но и почувствовать себя героем сказки поэта. «Последовательно обращаясь к разделам интерактивной выставки, посетитель участвует в развитии сюжета сказки, помогает князю Гвидону спасти Царевну-Лебедь и одолеть коршуна, проверяет свои познания о сказке, разгадывая загадки», - рассказали в пресс-службе.

С помощью цифрового пера и крупноформатного проецирования гостям предоставят возможность проиллюстрировать пушкинские строки на стенах выставочного зала.

А в 17.00 в большом зале Научно-культурного центра покажут спектакль Андрея Свякого «Пушкин. Роман с музой» (0+).

Андрей Свяцкий – исполнитель песен и романсов, лауреат всероссийских и международных конкурсов, вокалист, актер, дирижер. Закончил Санкт-Петербургскую театральную академию и Санкт-Петербургскую консерваторию. Стажировался у всемирно известной камерной певицы Нелли Ли и у одного из лучших вердиевских баритонов мира Владимира Чернова.

Спектакль «Пушкин. Роман с музой» – взгляд на жизнь А. С. Пушкина в воспоминаниях его современников, их высказывания «шутливые, восторженные или завистливые». Это отрывки из писем и дневников поэта, его стихи и написанные на его стихи романсы Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Свиридова и других композиторов. В спектакле действуют куклы: Муза, главный собеседник поэта – Арина Родионовна и сам Пушкин.

Переложение для гитары и аккомпанемент – Александр Вулла.

Продолжительность спектакля – 1,5 часа. Вход на спектакль по бесплатным билетам, которые можно получить в кассе Научно-культурного центра (количество билетов ограничено).

10 февраля вход в музеи для индивидуальных посетителей бесплатный, экскурсионное обслуживание оплачивается по прейскуранту.

Организованные группы оплачивают билеты по прейскуранту. Наличие медицинской маски обязательно.