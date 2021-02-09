Культура

На конференцию «День памяти А. С. Пушкина» приглашают псковичей

Ежегодная конференция-вебинар «День памяти А. С. Пушкина» состоится в Президентской библиотеке 10 февраля, в день гибели поэта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной научной библиотеке, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на портале библиотеки, в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube-канале учреждения.

В 2021 году программа конференции-вебинара включает интервью-сессию «Санкт-Петербург – Москва: слово о Пушкине» и тематическую сессию «Пушкинские зимы».

Участников конференции ожидают выступления специалистов из известных музеев, библиотек и других учреждений культуры. Они будут посвящены самым разным темам: последнему году жизни поэта, няне Пушкина Арине Родионовне и его жене Наталье Гончаровой, роману «Евгений Онегин», связи классика с Забайкальским краем и т. д.

В формате видеоконференцсвязи конференция будет транслироваться в Региональном центре Президентской библиотеки в Псковской области (ул. Профсоюзная, 2). В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой количество мест ограничено. Начало в 10.00.

О своем участии в мероприятии просьба сообщить по телефонам (8112) 72-83-98, +7 (900) 990-47-57 (Лупанов Дмитрий Юрьевич, заведующий Региональным центром Президентской библиотеки в Псковской области).