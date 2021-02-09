Культура

Областная библиотека приглашает псковичей на концерт «Гусли-лебеди»

11 февраля в 14.10 в Псковской областной библиотеке (ул. Профсоюзная, д.2) состоится вечер-портрет «Ирина Иванова – Душа земли Псковской» в рамках проекта «Удивительная Псковщина. Удивительные люди».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке. В рамках встречи состоится концерт «Гусли-лебеди – гусли звончатые». На нем выступят преподаватель Псковского областного колледжа культуры и искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Ирина Иванова и ее воспитанники.

Ирина Иванова - мастер по валянию из шерсти, лауреат международных конкурсов, обладатель золотой медали «Артиада народов России» и почетного звания «Душа земли Псковской» за 2020 год.

Вход свободный.