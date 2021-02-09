Культура

Свято-Тихоновские православные педагогические чтения проходит в Великих Луках

XIII Свято-Тихоновские православные педагогические чтения проходит в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

«Это значимое общественно-церковное мероприятие, проведение которого всегда задает особый импульс и дает новые силы для его участников в непростом деле – нравственном воспитании подрастающего поколения, – рассказал епископ Великолукский и Невельский Сергий. – Наша задача – сохранять и приумножать наше общее духовное наследие, которое сделало нашу страну и народ тем, кем мы были, стали и будем всегда. Свято-Тихоновские чтения – это тоже обращение к нашему духовному наследию, о котором надо не только вспоминать и говорить, но и научиться разумно им пользоваться ради сохранения своей страны, земли и человеческой, богом данном природы. Именно об этом мы и будем говорить на всех площадках нашего педагогического форума».

Епископ Великолукский и Невельский Сергий пояснил, что тематика мероприятия в этом году приурочена к 800-летию святого благоверного князя Александра Невского.

Мероприятие проходит с ограничением количеством участников и соблюдением всех эпидемиологических требований. «За прошедший год все мы прошли через сложные испытания, и теперь нам нужно возвращаться к нормальной жизни с человеческим живым общением и теми ценностями, которые не так давно мы считали само собой разумеющимися. Пожелаю всем участникам, учащимся и священнослужителям, преподавателям, детям и их родителям божьей помощи, спасения, крепкого здравия, взаимопонимания и согласия», - добавил епископ.

В рамках чтений, названных «Образ святого князя Александра Невского в духовно-нравственном, патриотическом воспитании современных детей и молодёжи», проходят единые уроки в муниципальных общеобразовательных учреждениях города, семинар и онлайн-конференция для педагогов, методистов, старших воспитателей учреждений дошкольного образования на тему «Инновации в организации процесса воспитания в ДОО». Также состоится экскурсионно-волонтерская поездка обучающихся учреждений профессионального образования на родину святителя Тихона.

Организаторами мероприятия выступают управление образования администрации Великих Лук, отдел религиозного образования и катехизации Великолукской епархии.