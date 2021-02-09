Культура

Выставка картин художников-инвалидов откроется в Пскове 17 февраля

Выставка картин художников с ограниченными возможностями здоровья откроется в Пскове 17 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Единой России», мероприятие состоится в рамках проекта «Единая страна – доступная среда» при поддержке партии совместно с организатором - президентом благотворительного фонда «Неограниченный мир» Еленой Гудович.

На выставке любой желающий сможет приобрести представленные работы. «Очень важно, чтобы у наших художников появилась возможность широко продемонстрировать свое творчество! В рамках мероприятия мы подготовим мастер-класс по написанию картин, в котором можно будет поучаствовать или увидеть его в записи в онлайн режиме», - отметила региональный координатор проекта «Единая страна – доступная среда», председатель областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова.

Выставка откроется в здании областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (улица Школьная, 19) в 11.00. Вход свободный.