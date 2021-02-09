Культура

На вебинар о дуэлях Пушкина приглашают псковичей

Жители Псковской области сегодня смогут стать участниками вебинара «Дуэли А. С. Пушкина», который в рамках online-проекта «А. С. Пушкин и феномен русской классики» проведут московский Государственный институт русского языка имени Пушкина и Государственный музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в качестве лектора перед интернет-пользователями выступит ученый секретарь Пушкинского заповедника Эдуард Узенёв. Планируется, что речь на встрече пойдет не только о трагических событиях, что произошли в январе 1837 года, но и обо всей «дуэльной истории» поэта и, шире, об истории поединков в России в пушкинское и в допушкинское — петровское время.

К репродукции: Александр Горбов. Дуэль Пушкина с Дантесом (1937). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Вебинар начнется 11 февраля в 16.00. Чтобы стать его участником, достаточно зарегистрироваться на портале «Образование на русском». Организаторы проекта особо отмечают, что по желанию (по запросу) после можно будет получить и электронный сертификат Института Пушкина.

Напомним, что Пушкинский заповедник и Институт русского языка давно и плодотворно сотрудничают, в том числе — и в online-проекте «А. С. Пушкин и феномен русской классики». Только в прошлом году музейщики из «Михайловского» провели несколько вебинаров из этого цикла. Речь шла о Святогорском монастыре, каким он предстает в исторических летописях, в том числе и в «летописи» Пушкинского заповедника; об истории музея-усадьбы «Петровское»; о проекте «Хлебное место» — победителе IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел».

В «Михайловском» особо отметили, что, несмотря на довольно «академическое» название этого курса, каждая встреча в интернет-пространстве оказывается живой и интересной. Во многом это происходит и благодаря уникальной слушательской аудитории, которая собирается на портале: преподаватели-русисты и студенты, увлеченные русской культурой из многих и многих стран мира, а также все, кому интересна история Отечества в самых разнообразных её проявлениях.