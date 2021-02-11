Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
что происходит на «Экокабеле»?
«Деревня Соловьи» - наше качество
Жить и строить нацпроекты помогают
ФОКОТ в народ
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Культура 11.02.2021 11:302 Рецепт для «Таблетки» 11.02.2021 15:270 В России готовятся запустить программу «Земский работник культуры» 11.02.2021 14:270 Новый видеофильм сняли в «Михайловском» ко дню рождения Анны Керн 11.02.2021 11:5711 Необычный ключ от замка показали псковские археологи 11.02.2021 11:302 Рецепт для «Таблетки» 11.02.2021 08:000 На вебинар о дуэлях Пушкина приглашают псковичей
 
 
 
Самое популярное 09.02.2021 17:3011 Отложенная смерть может ждать выздоровевших от коронавируса 08.02.2021 07:021 В Гидрометцентре предупредили жителей Северо-Запада об опасном явлении 10.02.2021 10:4313 Юрий Киргинцев покидает пост руководителя «Псковпассажиравтотранса» 08.02.2021 01:339 Псковский губернатор назвал единственный способ надежной защиты от COVID-19 10.02.2021 13:347 В администрации Пскова рассказали о судьбе центрального рынка
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Новый видеофильм сняли в «Михайловском» ко дню рождения Анны Керн

11.02.2021 14:27|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 11 февраля, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» вспоминают Анну Керн - адресата одного из самых известных лирических стихотворений поэта: «К*** («Я помню чудное мгновенье…»)». По случаю дня рождения Анны Петровны (11 февраля по новому стилю) в официальной группе музея в социальной сети «ВКонтакте» сотрудники информационной службы учреждения разместили новый 11-минутный видеофильм «И божество, и вдохновенье…».

 

Владимир Алексеев. «Аллея Керн». Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Михайловском», рассказ об этой женщине с не самой обычной судьбой и славой не случайно ведется из Тригорского — музея-усадьбы Осиповых и Вульфов: она была связана родством с семьей сердечных приятелей и соседей ссыльного поэта. Мемуары Анны Петровны во многом поясняют нам характер пушкинской эпохи и ее людей.

До наших дней дошли и письма Пушкина к Керн, и письма Александра Сергеевича о ней; ее портрет нарисован поэтом на полях рукописи 1829 года. «Анна Керн для наших современников, прежде всего, остается женщиной, вдохновившей поэта на создание шедевра мировой литературы, шедевра поднимающего человеческие чувства, человеческую любовь до небесных высот, до божественных сфер», — говорит в кадре ведущий научный сотрудник музея-усадьбы Константин Бурченков.

Важно, что из «именинного» видеоролика его зрители узнают еще и о дочери Анны Петровны, Екатерине, которой другой русский гений, Михаил Глинка, посвятил романс, написанный на все то же стихотворение «К***». Идет здесь речь и о внуке Анны Керн, выдающемся русском ученом-океанологе Юлии Шокальском, благодаря которому, в частности, современники имеют множество фотографий дореволюционного Тригорского и, что особенно значимо для музея, план размещения комнат в господском доме, к моменту составления этого документа уже безвозвратно уничтоженном.

Над фильмом ко дню рождения Анны Керн работал ведущий сотрудник музейной службы информации, фотохудожник Николай Алексеев.

Напомним также, что в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в усадьбе поэта, в парке, есть знаменитая «Аллея Керн», где проходило свидание Анны Петровны и Александра Сергеевича. А в доме-музее Пушкина, в кабинете поэта, можно увидеть и подлинную подножную скамеечку Анны Керн.

Подножная скамеечка Анны Керн в кабинете поэта в Михайловском

Именно эту скамеечку Анна Керн упоминает в мемуарах, рассказывая о Пушкине: «...он приехал ко мне вечером и, усевшись на маленькой скамеечке (которая хранится у меня как святыня), написал на какой-то записке: «Я ехал к вам. Живые сны / За мной вились толпой игривой...».

Теги: #пушкинский заповедник #Пушкин #фильмы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к появлению в школах советников по воспитанию для обсуждения с детьми политических тем?
В опросе приняло участие 318 человек
11.02.2021, 15:340 Себежанка лишилась 150 тысяч рублей после разговора с мошенником 11.02.2021, 15:270 В России готовятся запустить программу «Земский работник культуры» 11.02.2021, 15:220 Сотрудница псковской Росгвардии победила в межведомственных соревнованиях по лыжным гонкам 11.02.2021, 15:020 Ограничения из-за коронавируса в Псковской области продлят до 28 февраля
11.02.2021, 15:005 Учебники под редакцией Мединского могут появиться в российских школах 11.02.2021, 14:540 Эксперт предостерег Псковскую область от отмены масочного режима 11.02.2021, 14:490 Больничный без ошибок 11.02.2021, 14:480 Псковскую горбольницу переведут в обычный режим работы с 1 марта
11.02.2021, 14:450 Более 13 тысяч псковичей выбрали электронные трудовые книжки 11.02.2021, 14:370 В Роспотребнадзоре выступили против проведения корпоративов в Псковской области 11.02.2021, 14:350 Детский концерт «Язык музыки & Музыка языка» готовит псковская филармония 11.02.2021, 14:300 Псковская область находится на 11 месте по уровню заболеваемости COVID в России
11.02.2021, 14:270 Новый видеофильм сняли в «Михайловском» ко дню рождения Анны Керн 11.02.2021, 14:243 Работу развлекательных учреждений разрешат в Псковской области 11.02.2021, 14:200 Избыточная смертность в Псковской области составляет 10% - губернатор 11.02.2021, 14:200 Ресторан «Инжир» приглашает псковичей отметить День святого Валентина
11.02.2021, 14:150 Вторая вспышка COVID-19 произошла в Яммской школе 11.02.2021, 14:140 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 11.02.2021, 14:101 Пскович, напавший на полицейского в Детском парке, заключен под стражу 11.02.2021, 14:070 Ключи от новых автомобилей получили псковские энергетики
11.02.2021, 13:510 Почти 10 тысяч пачек сигарет изъяли таможенники и пограничники в Себежском районе 11.02.2021, 13:452 В Пскове сломавшая ребро пассажирка автобуса ищет свидетелей инцидента 11.02.2021, 13:360 Великолучанин похитил деньги у знакомой во время застолья 11.02.2021, 13:220 Изучающих немецкий язык псковичей приглашают написать диктант
11.02.2021, 13:144 Четыре студента ПсковГУ попались на употреблении наркотиков 11.02.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 11.02.2021, 12:580 Банк «Открытие»: Лишь 14% жителей СЗФО планируют отметить День святого Валентина 11.02.2021, 12:520 Нетрезвых водителей поймали в Пскове и Порхове
11.02.2021, 12:422 Минимальный доход граждан в России сделают неприкосновенным 11.02.2021, 12:250 Себежан просят приносить чешую «знаковой» рыбы в нацпарк 11.02.2021, 12:186 Псковичи смогут оценить эффект от ОЭЗ «Моглино» не сразу - Вячеслав Федюнин 11.02.2021, 12:010 Два аварийных дома снесут в Печорах
11.02.2021, 12:000 СНГБ предлагает встретить весну в скандинавском стиле 11.02.2021, 11:5711 Необычный ключ от замка показали псковские археологи 11.02.2021, 11:550 Билайн отменил плату за дополнительные номера на семейных тарифах 11.02.2021, 11:510 Реализацию 11 инвестпроектов приостановили в Псковской области из-за коронавируса
11.02.2021, 11:410 Псковичка отобрала у прохожей 4000 рублей и квитанции 11.02.2021, 11:370 «Сообразим на троих»: Упустила ли оппозиция свой шанс? 11.02.2021, 11:302 Рецепт для «Таблетки» 11.02.2021, 11:275 За сутки в Псковской области коронавирус выявили у 65 человек
11.02.2021, 11:161 Ребенка подозреваемой в наркосбыте псковички вернут в семью 11.02.2021, 11:120 Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области 11.02.2021, 11:080 Около 30 воинских захоронений в Псковской области привели в порядок по требованию прокуратуры 11.02.2021, 11:020 Началась видеотрансляция пресс-конференции с главой Агентства инвестиционного развития Псковской области
11.02.2021, 10:543 Венедиктов опубликовал ответ президента России на вопрос про отравление Навального 11.02.2021, 10:450 Новости в интернете читают 56% россиян - опрос 11.02.2021, 10:370 Двое мужчин погибли ночью при пожаре в Стругокрасненском районе 11.02.2021, 10:140 Псковским партийцам показали оборудование для организации выборов-2021
11.02.2021, 09:594 Псковским барам и кафе разрешат работать до полуночи 11.02.2021, 09:534 Дата-палиндром вызвала ажиотаж среди псковских молодоженов 11.02.2021, 09:490 Великолучанина задержали после неудачной попытки кражи из магазина 11.02.2021, 09:378 В Госдуме рассказали об ожиданиях от послания президента
11.02.2021, 09:270 Строящийся жилой дом спасли от огня в Псковском районе 11.02.2021, 09:251 В России могут создать госкомпанию для экспорта необработанной древесины за рубеж 11.02.2021, 09:140 К лету цены на новостройки в России могут вырасти на 7% 11.02.2021, 09:000 Какие автомобили самые дешевые и самые дорогие в обслуживании?
11.02.2021, 08:500 Платформу для голосования за объекты благоустройства запустили в России 11.02.2021, 08:380 Роскомнадзор составит протоколы в отношении соцсетей за призывы к протестам 11.02.2021, 08:272 Инфекционист: Британский штамм коронавируса придет в Россию весной 11.02.2021, 08:140 В России уволили майора полиции за видео в TikTok
11.02.2021, 08:000 На вебинар о дуэлях Пушкина приглашают псковичей 11.02.2021, 07:420 В Петербурге за контрабанду сигарет будут судить псковича 11.02.2021, 07:308 Иммунолог дал советы тем, кто не болел коронавирусом 11.02.2021, 07:160 Россиянам рассказали о предпраздничных схемах кибермошенников
11.02.2021, 07:030 В правительстве прорабатывают введение акциза на иностранную рабочую силу 10.02.2021, 23:030 Псковская компания готова обменять свой участок на муниципальный для строительства школы 10.02.2021, 22:400 Аварийность на дорогах Пскова в январе снизилась на 30% 10.02.2021, 22:330 Празднование юбилея Александра Невского наполнит новыми смыслами День России - митрополит Тихон
10.02.2021, 22:301 Региональный этап конкурса сочинений «Без срока давности» проходит в Псковской области 10.02.2021, 22:170 Премьеру истории о настоящих ковбоях увидели юные зрители в Псковском театре кукол. ФОТО 10.02.2021, 22:050 Эксперты прогнозируют новые проблемы мировой экономике 10.02.2021, 22:025 В Пскове обсудили вопросы по дачными участкам на улице Линейной
10.02.2021, 21:448 Псковская инфекционка показала ужин своих пациентов. ФОТО 10.02.2021, 21:300 Псковский детский фонд приступил к реализации патриотического проекта 10.02.2021, 21:030 Регоператор поставит в Дедовичский район дополнительные контейнеры для мусора 10.02.2021, 20:470 Михаил Ведерников поздравил дипломатических работников региона с профессиональным праздником
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.