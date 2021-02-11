Культура

Новый видеофильм сняли в «Михайловском» ко дню рождения Анны Керн

Сегодня, 11 февраля, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» вспоминают Анну Керн - адресата одного из самых известных лирических стихотворений поэта: «К*** («Я помню чудное мгновенье…»)». По случаю дня рождения Анны Петровны (11 февраля по новому стилю) в официальной группе музея в социальной сети «ВКонтакте» сотрудники информационной службы учреждения разместили новый 11-минутный видеофильм «И божество, и вдохновенье…».

Владимир Алексеев. «Аллея Керн». Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Михайловском», рассказ об этой женщине с не самой обычной судьбой и славой не случайно ведется из Тригорского — музея-усадьбы Осиповых и Вульфов: она была связана родством с семьей сердечных приятелей и соседей ссыльного поэта. Мемуары Анны Петровны во многом поясняют нам характер пушкинской эпохи и ее людей.

До наших дней дошли и письма Пушкина к Керн, и письма Александра Сергеевича о ней; ее портрет нарисован поэтом на полях рукописи 1829 года. «Анна Керн для наших современников, прежде всего, остается женщиной, вдохновившей поэта на создание шедевра мировой литературы, шедевра поднимающего человеческие чувства, человеческую любовь до небесных высот, до божественных сфер», — говорит в кадре ведущий научный сотрудник музея-усадьбы Константин Бурченков.

Важно, что из «именинного» видеоролика его зрители узнают еще и о дочери Анны Петровны, Екатерине, которой другой русский гений, Михаил Глинка, посвятил романс, написанный на все то же стихотворение «К***». Идет здесь речь и о внуке Анны Керн, выдающемся русском ученом-океанологе Юлии Шокальском, благодаря которому, в частности, современники имеют множество фотографий дореволюционного Тригорского и, что особенно значимо для музея, план размещения комнат в господском доме, к моменту составления этого документа уже безвозвратно уничтоженном.

Над фильмом ко дню рождения Анны Керн работал ведущий сотрудник музейной службы информации, фотохудожник Николай Алексеев.

Напомним также, что в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в усадьбе поэта, в парке, есть знаменитая «Аллея Керн», где проходило свидание Анны Петровны и Александра Сергеевича. А в доме-музее Пушкина, в кабинете поэта, можно увидеть и подлинную подножную скамеечку Анны Керн.

Подножная скамеечка Анны Керн в кабинете поэта в Михайловском

Именно эту скамеечку Анна Керн упоминает в мемуарах, рассказывая о Пушкине: «...он приехал ко мне вечером и, усевшись на маленькой скамеечке (которая хранится у меня как святыня), написал на какой-то записке: «Я ехал к вам. Живые сны / За мной вились толпой игривой...».