Культура

В России готовятся запустить программу «Земский работник культуры»

В России может появиться новая программа поддержки специалистов, которые переезжают жить и работать в села и деревни - «Земский работник культуры», пишет «Российская газета» со ссылкой на министра культуры Ольгу Любимову.



Фото: Минкультуры РФ

«Мы понимаем остроту кадровой проблемы, - сообщила она. - Даже в федеральных театрах и музеях она есть. Что же тогда говорить о сельских домах культуры? Конечно, это один из очень серьезных вопросов, и нам необходимо предложить свою программу. Тем более наши коллеги, работники культуры, видят, что существуют программы «Земский врач» и «Земский учитель».

Министр рассказала, что у ведомства уже есть проработанная программа «Земский работник культуры». Она предусматривает единовременную выплату двух миллионов рублей тем, кто продолжит свою работу в учреждениях культуры в селах и малых городах Дальневосточного федерального округа, и одного миллиона рублей для всех остальных федеральных округов.

«Пока это только проект постановления правительства, - уточнила Ольга Любимова. - Мы разработали и направили на согласование во все заинтересованные федеральные органы исполнительной власти».

По предварительным подсчетам Минкультуры за шесть лет, благодаря реализации программы приток кадров в сельские учреждения культуры составит более 9 тыс. специалистов.