Культура

Помощник машиниста из Псковской области станет участником проекта «Новая звезда»

22-летний Кирилл Ефимов из Псковской области станет участником всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» на телеканале «Звезда». Об этом сообщается в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

«Учился на помощника машиниста, так как с детства второй мечтой (кроме сцены) было попасть на железную дорогу, там же сейчас и работает. Музыкального образования нет, самоучка. Занимается спортом. Ориентир в творчестве: Полина Гагарина, Sia, Adele, Ryan Tedder», - рассказали организаторы конкурса.

Кирилл Ефимов - лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов, лауреат премии президента РФ по поддержке талантливой молодежи.