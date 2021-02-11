Культура

Уникальный концерт состоится завтра в Великих Луках

Завтра, 13 февраля, в 17.00, в ДК ЛК города Великие Луки в рамках мультиформатного арт-проекта «Многоголосье» состоится концерт с участием известных исполнителей, среди которых как начинающие, так и уже довольно известные артисты и музыканты.

Среди участников концерта:

- polnalyubvi

- Аня Мошкорина

- ВИА «Занозы»

- Иван Корнышев Н О Р М

- @russian road movies ех. #безгарика

- «Постоянные»

Появлению мероприятия именно такого формата способствовали и наличие в городе сильной школы эстрадного вокала, и сложившейся мощной системы детского музыкального творчества, и многочисленные победы великолучан на международных и телевизионных эстрадных и музыкальных конкурсах, отметили организаторы.

Как отметили организаторы, OFFLINE - не только уникальный в своем роде концерт, это еще и возможность сделать доброе дело: средства пойдут на помощь великолукскому учителю Наталье Трифоновой, автору книги «Учу читать».

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Билеты уже в продаже в кассах ДК ЛК города Великие Луки, а также у организатора Владимира Быстрова.

Цена в предпродаже - 400 рублей, на входе, в день концерта - 500 рублей. Количество билетов ограничено. Концерт проходит при поддержке фестиваля «Добрый рок».

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