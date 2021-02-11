Культура

Писатель Пелевин встретится в Пскове с читателями

В ближайшую субботу, 13 февраля, в Псковском театре драмы состоится встреча с писателем Александром Пелевиным. Она пройдет в рамках возрожденного лектория «Ветка», рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Поводом для встречи станет попадание последней книги автора «Покров-17» в лонг-лист премии «Национальный бестселлер». Александр Пелевин расскажет о романе и ответит на вопросы читателей.

Александр Пелевин — поэт, журналист, автор романов «Здесь живу только я», «Калинова яма», «Четверо», «Покров-17». На своей странице в Twitter автор дает себе такую характеристику: «Русский писатель. Не Виктор. Любимый поэт твоей бывшей». Критик Галина Юзефович называла творчество автора «веским поводом выучить фамилию "Пелевин" в новом значении».

Вход на лекторий свободный. Необходима запись в аккаунтах «Ветки» «ВКонтакте» или Instagram.