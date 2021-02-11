Культура

В Дновском районе восстанавливают сани в рамках проекта «Ожившая история»

В семейной мастерской «Сделай сам» социального центра областной общественной организации многодетных семей «Дети – наше будущее», расположенного в Дно, идут работы по ремонту и реставрации саней первой половины ХХ века. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, сани представят на выставке предметов военных лет в рамках проекта «Ожившая история» 23 февраля в инсценировке «А на фронте у нас передышка» в ходе празднования 77-ой годовщины освобождения Дновской земли от немецко-фашисткой оккупации.

Социально-культурный проект «Ожившая история» предполагает организацию интерактивных площадок для жителей Дно и Дновского района, показывающих первый день жизни города и его жителей, освобожденных от немецко-фашистской оккупации. Площадки развернутся на территории городского парка у здания администрации и расскажут о предметах и событиях 77-летней давности. Участвовать в проекте могут все горожане.

На одной из площадок представят театрализованную документально-художественную инсценировку «А на фронте у нас передышка» о жизни полевого госпиталя, полевой почты, подпольной типографии, железнодорожной станции Дно военного времени. Также будет открыта выставка музейных экспонатов.