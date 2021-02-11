Библиотеатр приглашает на встречу с творчеством Поля Верлена

Просветительская литературно-художественная программа «Поль Верлен. Великий Гончий Поэзии. Эскиз к портрету поэта», посвященная французскому поэту-символисту 19 века, пройдет 15 февраля в Псковской областной библиотеке (Псков, ул. Профсоюзная, 2).
Встреча пройдет в рамках Поэтического Art-клуба, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПОУНБ.
Автор и ведущая – Нина Яковлева, руководитель Регионального центра чтения.
В программе участвует заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.
Начало в 15:00.