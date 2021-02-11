Культура

Александр Козловский посетил уникальный дом культуры в Велье

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского реготделения «Единой России» Александр Козловский посетил с рабочим визитом Пушкиногорский район, где в сопровождении главы муниципального образования Александра Баранова осмотрел Велейский сельский дом культуры и пообщался с местными жителями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе парламентария.

Здание, в котором сегодня размещается Дом культуры, 1895 года постройки. За последние несколько лет сельский ДК благодаря поддержке главы региона Михаила Ведерникова и партийному проекту «Единой России» «Культура малой Родины» кардинально изменился. Об этом Александру Козловскому рассказала специалист по методике клубной работы Велейского СДК Мария Демидова. По ее словам, произошедшие перемены позволили не только продолжить работу в более комфортных условиях, но и развивать новые направления.

В частности, в 2018 году при поддержке Михаила Ведерников из областного бюджета были выделены средства на завершение капитального ремонта ДК. Средства были выделены также из казны района. «В концертном зале полностью обновили стены, полы и потолок, отремонтировали клубные помещения. В наше здание переехала библиотека. В итоге здесь образовался социокультурный центр. Это очень удобно для работы с детьми», - отметила Мария Демидова.

А в 2019 и 2020 годах в рамках партпроекта «Единой России» «Культура малой Родины» в Доме культуры провели косметический ремонт сцены, сделали костюмерную, приобрели кресла, проектор и звуковую аппаратуру в концертный зал.

«Фактически смогли обновить все. Кто к нам приезжает, все довольны и приятно удивлены убранству нашего дома культуры», - подчеркнула Мария Демидова.

Осматривая обновленные помещения, Александр Козловский отметил их ухоженность: «Все держите в порядке, здорово». Гость поинтересовался направлениями работы учреждения. По словам Марии Демидовой, ДК - единственный центр в селе, где люди могут собраться, пообщаться. Здесь есть своя вокальная группа и драматический кружок. Творческие занятия посещают около 25 ребят - от детсадовцев до школьников.

По окончании осмотра ремонта Дома культуры Александр Козловский отметил, что многие инициативы воплощаются в жизнь благодаря организации территориального общественного самоуправления. ТОСовское движение сегодня активно внедряется и развивается в Псковской области.

В ответ Мария Демидова сообщила, что жители села Велье планируют создать ТОС, участвовать в губернаторском конкурсе грантов для привлечения средств на реализацию своих проектов.

«ТОС - это возможность привлечь дополнительные средства на развитие. Есть актив, который поддерживает идею создания ТОСов. Наши активисты с удовольствием возьмутся за все новое и будут помогать. Мы будем делать все зависящее от нас, чтобы сохранить и развить то, что у нас есть», - сказала Мария Демидова.

Во время визита в Велейский СДК Александр Козловский также пообщался с активистами Велейской волости, в том числе с представителями первого и пока что единственного на территории Пушкиногорского района ТОСа «Исса».

В свою очередь глава Пушкиногорского района Александр Баранов отметил роль национальных проектов в развитии муниципального образования. В частности, самые большие работы за последние годы были проведены в рамках нацпроекта «Образования» - ремонтировались школы, открывались «Точки роста». Большую поддержку в обновлении учреждений образования оказывают и региональные власти.

«Это большой прогресс, который позволит обеспечить бесперебойный учебный процесс для всех школьников», - подчеркнул Александр Баранов и поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова, Александра Козловского и депутатов областного собрания за поддержку в развитии района.