Культура

К Февральским чтениям в «Михайловском» может подключиться каждый желающий

Впервые к научной конференции государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» можно подключиться в Zoom, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике.

Ссылку на трансляцию XXIV Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко «…Здесь опять минувшее меня объемлет живо…» можно найти на официальном сайте музея), где размещена информация об открывшейся сегодня конференции.

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Напомним, что чтения в «Михайловском» традиционно свободны для посещения всеми желающими также и в офлайне. Сегодня, 13 февраля, среди слушателей конференции есть студенты и преподаватели ряда псковских и петербургских учебных заведений, сотрудники Псковской областной научной библиотеки, выдающийся российский лингвист, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова, доктор филологии Николай Перцов.