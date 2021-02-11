Культура

Наброски к памятнику Гейченко первыми увидели участники Февральских чтений в «Михайловском»

В рамках XXIV Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко «…Здесь опять минувшее меня объемлет живо…» в государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» состоялась творческая встреча со Марией Третьяковой, членом Союза художников, автором памятника блаженному Тимофею Святогорскому в Пушкинских Горах.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, речь на встрече шла о работе скульптора над портретом выдающегося музейщика, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» Семена Гейченко. Над его образом Мария Третьякова, по ее словам, работает с прошлого лета. За это время она пришла к выводу о том, что легендарного «пушкинского домового» нужно изображать, не в статике, а в движении - тем более, в разных воспоминаниях часто упоминают его стремительно идущим, «размахивающим пустым рукавом» и т.д.

В своем поиске образа художница, по ее словам, опиралась на богатый изобразительный материал - от фотографий, в том числе и тех, что есть в собрании «Михайловского», до изображений Гейченко на «царапках» известного петербургского театрального художника Игоря Шаймарданова.

Участников Февральских чтений она познакомила с одним из эскизов будущего памятника, особо подчеркнув, что это - только своего рода набросок, попытка «поймать» характер, и о каком-либо портретном сходстве говорить пока еще очень рано.

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Напомним, сегодня, 13 февраля, в государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открылись XXIV Февральские музейные чтения памяти С.С. Гейченко «…Здесь опять минувшее меня объемлет живо…».

На традиционных чтениях памяти Гейченко из года в год речь идет не только об истории, но и о современной музейной жизни, о сложностях, с которыми сталкиваются музейщики, и об их достижениях. За много лет на конференции побывали директора учреждений, рядовые сотрудники, за каждым из которых стоит колоссальный опыт музейной деятельности в разных ее областях, практики и идеологи музейной работы.