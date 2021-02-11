Культура

Идею создания дополненной реальности в Пушкинском заповеднике поддержали участники чтений памяти Гейченко

Идею создания ряда виртуальных объектов (дополненной реальности) на территориях Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, во второй день работы XXIV Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко «…Здесь опять / Минувшее меня объемлет живо…», высказал волонтер Археологического клуба Подростково-молодежного центра «Лигово» (Санкт-Петербург) Артем Тараканов.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, речь шла о цифровой визуализации, своего рода «встраивании» скрытых или не сохранившихся объектов в реально существующие виды. Такая визуализация может осуществляться после сканирования мобильным устройством, например, специальной метки, размещенной на том или ином реальном объекте. Излагая свою мысль, в качестве примера Артем Тараканов назвал городище Савкина горка, где туристам таким образом можно показать реконструированное древнее селище, следы которого обнаружены и подтверждены разными археологическими экспедициями, или четкую прорисовку надписи на «Савкином» камне. Часть контента для Пушкинского Заповедника уже создана, отметил докладчик, инструменты для разработки приложения доступны.

Идею волонтера поддержал директор музея Георгий Василевич, отметив, что подобный проект можно бы было реализовать в несохранившихся усадьбах пушкинского времени — во Вреве или в Дериглазове, или даже в Тригорском, виртуально воссоздав старый господский дом, сгоревший еще в XIX веке. Такой выбор объектов директор музея объяснил бóльшим количеством дошедшего до нас материала, на который можно опираться в работе: описания, редкие, но все-таки имеющиеся изображения, проч.

Руководитель Археологического клуба, историк и археолог, кандидат педагогических наук Всеволод Пежемский уточнил, что в сообщении его воспитанника речь идет пока даже не о концепции, а «…о самых широких подступах к ней». «Для того чтобы создать такую картинку, — пояснил он, — сначала нужно пройти этап дополнительного сбора информации, создания и публикации научной реконструкции, ее обсуждения. Материалов раскопок сейчас еще не достаточно, чтобы более-менее достоверно представить селище на Савкином городище. Реконструкция Деризглазова, с исследованиями которого мы так или иначе соприкасались, действительно было бы более простым шагом».