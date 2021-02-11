Культура

Концерт фестиваля «Многоголосье» прошел в Великих Луках. ФОТО

Фото здесь и далее: vk.com/dobro_rock

В ДК ЛК города Великие Луки в рамках мультиформатного арт-проекта «Многоголосье» состоялся концерт с участием известных исполнителей, среди которых как начинающие, так и уже довольно известные артисты и музыканты.

В частности, среди гостей, заявленных на участие, - известная великолукская солистка Аня Мошкорина, polnalyubvi, псковские музыканты группы «Постоянные» и другие коллективы.

Арт-проект «Многоголосье 2020» с участием многих творческих личностей стал традиционным в Великих Луках. Появлению мероприятия именно такого формата способствовали и наличие в городе сильной школы эстрадного вокала, и сложившейся мощной системы детского музыкального творчества, и многочисленные победы великолучан на международных и телевизионных эстрадных и музыкальных конкурсах, отметили организаторы фестиваля.

По их словам, OFFLINE - не только уникальный в своем роде концерт, это еще и возможность сделать доброе дело: средства пойдут на помощь великолукскому учителю Наталье Трифоновой.