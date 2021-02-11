Культура

Музыкальную школу в Усвятах капитально отремонтируют до 15 июня

Здание усвятской детской музыкальной школы (улица Большая Набережная, 1) капитально отремонтируют до 15 июня. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит отремонтировать цоколь, фасад (включая ремонт участка кирпичной стены с трещиной), отмостку, потолки, кровлю, поменять дверные блоки, обустроить железобетонные входные группы, водосточную систему. Кроме того, смонтируют пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией, систему видеодомофонной связи.

Начальная (максимальная) цена контракта - 2 млн 908 тысяч 560 рублей.

Источник финансирования - бюджет Усвятского района в виде субсидий из федерального и областного бюджетов, субсидии в рамках реализации государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области».

Аукцион по определению подрядчика пройдет в электронной форме 20 февраля.