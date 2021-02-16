Культура

Выставка художника Дмитрия Яблочкина откроется в Пскове 19 февраля

Выставка графики художника Дмитрия Яблочкина «Ad libitum. Свободное исполнение» откроется в Центральной городской библиотеке в Пскове 19 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

На выставке представят более 20 работ, созданных в техниках эстампа: офорт, литография в смешанных техниках графики. «Выставка представляет экспозицию самых разнообразных графических листов, не связанных определенной идеей. Внимательный глаз художника и импровизационное исполнение дарят нам вариации разных образов Пскова, его святынь и древностей», - рассказали в пресс-службе.

«Я желаю всем жить долго и счастливо на берегах Великой реки, обретая творческую свободу», - пожелал всем Дмитрий Яблочкин.

Открытие выставки в 17.00. Выставка будет работать до 19 марта.