Культура

В Псковской области определили победителя конкурса «60 кадров в секунду»

Победителем конкурса Центра развития молодежи «Лофт» «60 кадров в секунду» стал Илья Бартенев - автор видеоролика «Если человека тянет к дому, значит он умеет быть счастливым». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Видеоролик Ильи Бартенева посвящен реставратору Татьяне, которая переехала жить в деревню Брод Печорского района.

Победитель получит 100 тысяч рублей. Награждение состоится на открытии «Лофта» в марте, где будут показаны лучшие работы, присланные на конкурс. Их авторов также пригласят на открытие.

Всего на конкурс прислали 71 видеоролик практически из всех районов Псковской области.