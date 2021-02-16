Культура

«Мечты Петербургского ангела» смогут увидеть псковичи в Доме офицеров

Открытие фотовыставки «Мечты Петербургского ангела» состоится 19 февраля в псковском Доме офицеров. Начало в 16.00. Как сообщила Псковской Ленте Новостей председатель АНО «Центр талантов» Инна Зуб, данная выставка – первый результат сотрудничества псковской и петербургской команд.

Соглашение о сотрудничестве в целях развития культурных связей между Псковом и Санкт-Петербургом было достигнуто в ноябре 2020 года петербургской командой «Социальный проект «Родители - Детям», Домом офицеров города Пскова и АНО «Центр талантов».

Над экспозицией работали фотографы клубов «1001 фото Петербурга»- Санкт-Петербург и «Фото.sbor»-Сосновый Бор.

Петербургские ангелы, запечатленные Ольгой Крицак, Ольгой Виноградовой и Татьяной Трифоновой, будут радовать жителей Пскова и «мечтать вместе с ними», благодаря радушному приглашению руководителей Дома офицеров и АНО «Центр талантов», отметили организаторы выставки.

Центральной фигурой экспозиции стал Петербургский ангел. Так называют скульптуру, которая появилась в Санкт-Петербурге в октябре 2012 года. Один из участников предстоящей выставки, художественный руководитель социального проекта «Родители - Детям» Павел Акмен считает ее одной из известнейших достопримечательностей Северной столицы. «С того времени, как скульптура появилась в городе, она стала такой известной, что сейчас почти уже стоит наравне с Петропавловской крепостью, Эрмитажем и знаменитыми белыми ночами», - отметил фотограф.

Маленький бронзовый ангел в примятом пальто и шляпе сидит на спинке скамьи. От дождя он закрывается зонтом, а в руках держит книгу и мечтает. Туристам и жителям Петербурга ангел понравился своим задумчивым добродушным видом, добавил Павел Акмен.

Автор одной из фотографий Петербургского ангела и главный менеджер социального проекта «Родители-Детям», Ольга Крицак отметила, что основная часть экспозиции посвящена «радужным мечтам» героя. В целом, по ее мнению, организаторы подготовили очень красочную экспозицию, где Петербург представлен в непривычно яркой цветовой гамме.

«Каждый посетитель выставки сможет прогуляться по Петербургу, который представлен фотографиями, насыщенными энергией цвета и ритмом вдохновения. И это не традиционный - парадный - Петербург, а мгновения обычных будней любимого города, которые остаются в памяти яркими бусинами ожерелья жизни. Только цепкий взгляд фотографа, взмах фотокамеры и щелчок объектива позволяют перенести эти моменты на бумагу, чтобы делиться радостью мгновений с современниками», - отметила руководитель социального проекта «Родители-Детям» Ирина Синолицкая.

Директор Дома офицеров Александр Царкозенко уверен, что в будущем будет реализован еще не один совместный проект.

Добавим, выставка «Мечты Петербургского ангела» продлится около трех недель.

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