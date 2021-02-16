Культура

В Пскове открылась выставка картин художников с ограниченными возможностями

Выставка картин художников с ограниченными возможностями открылась в Псковской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 17 февраля. Она организована в рамках проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда».

На выставке представлены художественные работы людей с инвалидностью из Псковской области. Псковичи могут приобрести понравившиеся работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Сегодня у нас есть уникальная возможность познакомиться с творчеством людей с ограниченными возможностями, увидеть их картины, в которые они вложили частичку своей души. Живопись помогает прикоснуться к прекрасному, дарит эстетическое удовольствие, лечит душу», - отметила на открытии выставки региональный координатор проекта "Единая страна – доступная среда"», - сказала председатель областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова.

По словам исполняющего обязанности руководителя регионального исполнительного комитета Псковского отделения «Единой России» Максима Адамчука, в Псковской области активно реализуется партийный проект «Единая страна – доступная среда», который направлен на создание комфортной среды для людей с ограниченными возможностями.

«Комфортная среда не ограничивается только доступностью объектов инфраструктуры, она включает в себя также доступность социальных институтов, образования, возможность участия в культурной, творческой жизни, - пояснил он. - На выставке сегодня много талантливых мастеров представили свои работы, пообщались друг с другом, поделились опытом».

На выставке также прошел мастер-класс по изобразительному искусству, в котором гости приняли активное участие.