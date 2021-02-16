Культура

Архивисты раскрыли секреты железнодорожного вокзала в Пскове

В Instagram-аккаунте Государственного архива Псковской области опубликовано ретро-фото местного железнодорожного вокзала. Подписчикам напомнили, что его открытие состоялось 9 февраля 1863 года. И рассказали, что всего за шесть лет до того, на этом же месте было возведено деревянное здание.

«Обратились к новому проекту. Почему?» - задали ученые вопрос любителям истории. И, конечно, сразу раскрыли секрет.

Итак, через Псков проходила магистраль из Петербурга в Варшаву.

«Высочайшее повеление о сооружении магистральной железной дороги было дано в 1851 году, – пояснили в архиве. - В декабре 1858 года специальная комиссия Министерства путей сообщения и публичных зданий принимала уже готовый участок дороги. При проверке была отмечена плохая организация приема пассажиров в Пскове. В здании вокзала не оказалось буфета, отсутствовали помещения для обслуживающего персонала.

И в 1859 году французским инженером Пирелем был сделан проект типовой станции первого класса для четырех городов: Владимира, Пскова, Вильно (Вильнюса) и Динабурга (Даугавпилса). Первоначально план предполагал строительство двухэтажного здания без подвала. Отапливать планировалось только южное крыло — именно там находились комнаты для высокопоставленных путешественников. А на фасадах не было окон, лишь 47 дверей.

Позднее в план внесли коррективы. Так в Пскове появился подвал, был надстроен третий этаж над крыльями здания. Большинство дверных проемов заменили оконными. Во всех помещениях появились печи. Были перенесены некоторые внутренние перегородки.

В итоге каменное здание было принято. И открыто».