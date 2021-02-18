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Культура

Киноуроки начали проводить в школах Псковской области

19.02.2021 14:12|ПсковКомментариев: 0

Киноуроки начали проводить в школах Псковской области. К всероссийской образовательной акции присоединились школы Пскова, Островского, Невельского, Новоржевского, Себежского, Плюсского, Печорского и Гдовского районов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии Единой России, в образовательных учреждениях города Острова уже не первый год успешно проходит реализация всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». Учащиеся второго класса средней школы №3 города Острова посмотрели фильм «Ванька-адмирал». Во время обсуждения содержания киноленты учитель начальной школы Марина Иванова сумела вызвать своих воспитанников на откровенный разговор, который затрагивал тему добра, дружбы и взаимопомощи. Именно об этом и размышлял главный герой фильма Иван Ковалев, совершая полезные поступки и помогая другим людям в разных жизненных ситуациях.

Марина Иванова, используя различные педагогические приемы, нацеливала ребят на необходимость помогать нуждающимся в помощи людям, не оставаться в стороне от чужой беды, быть ответственным, отзывчивым и самоотверженным. При этом равняться можно не только на знаменитого русского адмирала Федора Ушакова, как это делал герой фильма «Ванька-адмирал» или кумиров популярных кинофильмов, книг, мультяшных героев. Примером для хороших поступков может стать папа и мама, дедушка и бабушка, другие родственники, друг или другой ученик школы, отметила она.

По словам заместителя главы администрации Островского района Ларисы Ивановой, в успешной практике киноуроков в школах Островского района большая заслуга учителей средней школы № 7 имени В. Н. Пушкарева, которые одержали победу на конкурсе социальных проектов в рамках инициативы «Киноуроки в школах России».

Короткометражные и поучительные фильмы снимают сами школьники, рассказала координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова.

Каждая школа может стать создателем учебного киноматериала. «После организованной сдачи макулатуры у школы формируется первый капитал. Именно на эти деньги с небольшой дополнительной финансовой помощью и снимаются фильмы. Дети становятся сценаристами, режиссерами, актерами и видят результат своей же проделанной работы», – рассказала Алена Аршинова.

Напомним, проект партии «Киноуроки» подготовлен совместно с центром развития интеллектуальных и творческих способностей «Интелрост». Всего предусмотрено создание 99 короткометражек. Около трети фильмов уже сняты и готовы к показу. Ленты, в частности, подготовили Башкирия, Карелия, Калужская, Псковская, Ленинградская области и другие регионы.

Каждая из картин рассказывает школьникам об одном из созидательных понятий или качеств личности. По мере взросления учащихся уровень сложности вводимых принципов или ценностей будет увеличиваться.

Проект предусматривает также сопровождение фильмов методическими пособиями, которые помогут учителям донести до учеников смысл киноленты.

Теги: #кино #школа #образование #киноуроки
Источник: Псковская Лента Новостей
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