Культура

Выставку «Бабочки пушкинского детства» открывают в Тригорском

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завтра, 20 февраля, открывают новую выставку. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, не самая обычная для Пушкинского заповедника экспозиция называется «Бабочки пушкинского детства» и представляет собой часть большой коллекции насекомых из собрания Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина в Подмосковье (Захарово, Большие Вяземы).

Собирал эту коллекцию энтомолог Александр Калуцкий (1955-2018), долгое время возглавлявший ландшафтно-парковый отдел музея.

Выставку разместили в господском доме мемориальной усадьбы «Тригорское» - в классной комнате. Здесь в больших коробках можно увидеть голубянок и толстоголовок, бражников и медведиц, павлиноглазок и бархатниц, проч., проч. - таких же бабочек видел в усадьбе своего детства Саша Пушкин. Не случайно эти летучие красавицы потом поселились в его стихотворениях и набросках - по преимуществу в тех, где поэт упоминает детские забавы («Играй, прелестное дитя, летай за бабочкой летучей…», или о царских игрушках: «…А прозрачные ветрильцы будто бабочкины крильцы»).

Помимо насекомых, которые и по сей день водятся в Подмосковье, на выставке можно увидеть отдельные экзотические для россиян экземпляры, например, 18 бабочек пушкинской Эфиопии.



Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Другая составляющая выставки - цветные фотографии, запечатлевшие насекомых крупным планом. Посетители выставки смогут рассмотреть чернушку из семейства сатиров, самку шелкокрыла березового - очень редкую бабочку, брюквенницу, перламутровку Аглая, бабочку «Червонец огненный» и так далее. Многие снимки сопровождаются трогательными подписями, например: «Черно-рыжая нимфалис. Одна из первых весенних бабочек» или «Краеглазка печальная. Очень пугливая бабочка».



Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Всего в экспозицию вошли 33 коробки с насекомыми (от 5 до 280 особей в каждой) и 29 фотографий.

Вход на выставку «Бабочки пушкинского детства» при наличии билета в дом-музей свободный. Планируется, что эта экспозиция будет работать в Тригорском до 20 апреля.