Культура

Псковская областная библиотека приглашает на программу, посвященную языкам

24 февраля в 14.30 в областной научной библиотеке (ул. Профсоюзная,2,) пройдет информационно-поэтическая программа «Международный день родного языка». В ней прозвучат стихи на разных язык, а также будут подведены итоги проекта «Язык моих предков угаснуть не должен».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОУНБ, в начале 2021 года Международный библиотечный центр областной библиотеки пригласил всех желающих поучаствовать в создании виртуальной поэтической ленты. Идею поддержали более 80 человек, приславших около 50 видеороликов, в которых звучат азербайджанский, удмуртский, чувашский, аварский, литовский, калмыцкий, татарский, украинский, мокшанский, эрзянский, хакасский, молдавский, башкирский, чеченский, кыргызский, армянский, белорусский, русский языки, язык коми.

Плейлист видеороликов представлен на YouTube- канале библиотеки.

«Этим проектом его создатели и участники внесли свой скромный вклад в показ многообразия языковой палитры мира, в демонстрацию красоты полифонического звучания нашей планеты...», - отметили организаторы проекта.