Культура

Спецподъемник оборудуют для желающих посетить могилу Пушкина в Святогорском монастыре

Посетить могилу Александра Пушкина, похороненного в родовом некрополе Пушкиных-Ганнибалов в Святогорском монастыре, смогут люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них будет оборудован специальный подъемник, сообщается в инстаграм-аккаунте АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области».

В настоящее время в Святогорском монастыре заканчиваются комплексные научные исследования, рассказал главный инженер проектов Алексей Гамзин. «Было проведено вскрытие одного шурфа для определения технического состояния фундамента памятника поэту, и готовится проект реставрации памятника. Проектными работами занимается петербургская фирма "Артруст". В задании по проектированию и приспособлению учитывается пожелание о доступе инвалидов на территорию самого комплекса монастыря и возможность посещать могилу Александра Сергеевича. В целях качественного проведения работ подрядчик, проектная организация из Санкт-Петербурга, в случае необходимости проведет дополнительные исследования территории вокруг некрополя», - уточнил он.

Реставрационные работы на территории обители планируется начать весной, добавил Алексей Гамзин.