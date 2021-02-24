Культура

Животный мир «Михайловского» в рисунках представили на виртуальной мини-выставке

На официальной странице Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте» сегодня разместили небольшую выставку рисунков выдающегося русского графика Василия Звонцова. В тематическую подборку вошли офорты-миниатюры - зимние изображения животных и птиц, обитающих в лесах и рощах Пушкиногорья.

Василий Звонцов. Зимняя скамья (1977). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, все эти работы, еще раз подтверждающие славу Василия Звонцова как выдающегося мастера рисунка, хранятся в фондах учреждения.

По словам главного хранителя музейных предметов «Михайловского» Дарьи Плотниковой, на сегодняшний день коллекция графики Василия Звонцова в Пушкинском заповеднике насчитывает более 440 единиц и по праву считается лучшей в России.

Василий Звонцов. Зайчик (1972). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Напомним, что жизнь и творчество Василия Звонцова неразрывно связаны с псковскими пушкинскими местами. Впервые он приехал сюда более 60 лет назад и сразу, по образному замечанию одного из сотрудников заповедника, стало ясно, что «художник и Михайловское совпали стилистически».

«Василий Михайлович много работал в музее и для музея, стал одним из инициаторов и организаторов ежегодных художественных практик студентов-репинцев в Святогорье, иллюстрировал сборники произведений А. С. Пушкина и книги своего друга, первого послевоенного директора "Пушкинского уголка", С.С. Гейченко. При жизни В. М. Звонцова в "Михайловском" прошло восемь выставок его работ - с авторским отбором и участием в подготовке и открытии экспозиции. И по сей день его произведения с завидной регулярностью и частотой представляют заповедник и шире - российское изобразительное искусство на музейных выставках в регионе, за пределами области и страны», - рассказали в пресс-службе.

Василий Звонцов. Михайловское. Бегущий лось. Из фондов музея-заповедника.

Сегодняшнюю цифровую выставку ее авторы сопроводили пространной цитатой из книги С. С. Гейченко «У лукоморья» - фрагментом, где хранитель перечисляет «ночных гостей» Михайловского, оставивших следы на снегу: «Вот беличьи следы, вот следы косого, который летел куда-то в сад, несомненно, поглодать спустившиеся от мороза к земле яблоневые ветви. А вот следы горностая, прибежавшего на водопой… А это что за кружево из маленьких точек? Это куда-то перебегала "мышка-норушка" - полевка… А вот и диво дивное - огромные, прямо лошадиные следы! Они ведут к моей избе, к поленнице дров, к кустам смородины, к кормушке, где лежит зерно для пичуг. Это гулял здесь ночью лось. Он часто проходит по Михайловскому».