Культура

О виртуальном краеведении рассказали псковичи белорусам

Псковские библиотекари научили своих белорусских коллег искусству виртуального краеведения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской библиотеке.

Обмен опытом состоялся сегодня на международном круглом столе, который прошел по инициативе института повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования Белорусского государственного университета культуры и искусств.

С докладом «Краеведение муниципальных библиотек Пскова: современный подход» на этом онлайн-мероприятии выступила заместитель руководителя централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко.

Она рассказала, как псковские библиотеки участвуют во всероссийских и международных исторических проектах и не только сами повышают квалификацию по краеведению, но и помогают это сделать специалистам других учреждений.

Людмила Слабченко отметила, что многие из сотрудников ЦБС являются сертифицированными экскурсоводами. Это позволяет псковским библиотекам заниматься изданием уникальных краеведческих материалов и создавать в интернете новые краеведческие ресурсы. В частности, они подготовили подробную виртуальную карту Пскова с исторической информацией, виртуальную краеведческую справочную, интернет-проект «Имя Александра Невского на карте Пскова», а также электронные листалки, аудио- и видеоверсии разработанных в ЦБС краеведческих справочников.

Так, к международным Ганзейским дням 2019 года псковские библиотекари помогли московской школьнице Софье Шамраевой издать книжку «Сказ о ганзейской хождении в землю псковскую» и привлекли к этому проекту лучших псковских краеведов и художников, а также перевели текст Софьи на английский, немецкий языки и на язык Брайля, разместили его в открытом доступе на своем сайте.

Изданный псковскими библиотекарями в прошлом году уникальный путеводитель «Парки, сады и скверы города Пскова» удостоился региональной премии как «Книга года». А библиографический указатель «Ганза Нового времени на страницах местной периодической печати» получил диплом международного конкурса СМИ «Ганза – связь времен».

Еще одна популярная в условиях ограничения массовых мероприятий форма работы псковских библиотек – организация всевозможных онлайн-викторин и конкурсов, а также привлечение псковских читателей к участию в виртуальных состязаниях с жителями других регионов и стран. Так, недавно команда читателей псковской библиотеки «Родник» одержала победу в межрегиональной викторине, посвященной Александру Невскому.

Заканчивая свое выступление, Людмила Слабченко сообщила коллегам, что Централизованная библиотечная система Пскова скоро получит обновленное здание бывшего кинотеатра для городской краеведческой библиотеки размером 2 тысяч квадратных метров в самом центре города.