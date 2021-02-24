Культура

Вечер памяти известного архитектора Геннадия Мокеева пройдет в Пскове

26 февраля в 17.00 в историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва пройдет вечер памяти архитектора, историка градостроительства, профессора Российской академии живописи, ваяния и зодчества Геннадия Мокеева (22.11.1932-18.01.2021).

Именно Геннадий Мокеев был автором-вдохновителем проекта макета Псковского Кремля, который размещен на втором этаже колокольни и показывает, как выглядели Кром и Довмонтов город в XV веке, во времена расцвета Псковской вечевой республики.

Адрес библиотеки: г. Псков, Октябрьский проспект, 19а, читальный зал (тел.66-43-24).