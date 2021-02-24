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Культура

Земфира выпустила первый с 2013 года альбом

26.02.2021 08:52|ПсковКомментариев: 0

Певица Земфира выпустила новый студийный альбом «Бордерлайн». Он стал первым альбомом исполнительницы с 2013 года, сообщает «Росбалт».

До этого Земфира выпустила два клипа на песни из этого альбома: в начале февраля вышел первый за семь лет клип певицы на песню «Злой человек», вошедшей в саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер». 19 февраля вышел в свет клип на песню «Остин».

В альбом «Бордерлайн» вошли 12 треков. Он размещен для прослушивания на платформах Apple Music, Spotify, «Яндекс. Музыка», YouTube Music, в социальной сети «ВКонтакте» и в мобильном приложении BOOM.

Теги: #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
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