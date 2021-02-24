Культура

Реставраторы открыли остатки настенной росписи XVII века в Поганкиных палатах

Реставраторы открыли остатки настенной росписи XVII века в Поганкиных палатах в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псково-Изборского объединенного музея-заповедника

«Раскрыты значительного размера участки росписи стен и удалось установить, что они разного времени. Под слоем росписи начала XX века сохранились фрагменты росписи XVII века! И, самое главное, орнамент и цветовая схема XVII и начала XX века практически полностью совпадают, что может означать только одно – члены Псковского археологического общества видели остатки подлинных росписей XVII века и выполнили их полную реконструкцию!» - рассказали в музее.

Есть фотографии начала XX века, на которых можно детально рассмотреть схему росписи и различные орнаментальные мотивы одного из залов. Современные исследователи Поганкиных палат до настоящего момента были убеждены в том, члены Псковского археологического общества, стремясь максимально приблизиться к образу палат XVII века, не только основывались на имеющихся у них аналогиях, но и дали волю собственной художественной интерпретации.

«Остатки росписи XVII века, открытые реставраторами, удивляют сиянием позолоты и чистыми нежными красками. После реставрационного укрепления остатки росписей XVII и начала XX века станут важной частью интерьерной экспозиции этого замечательного памятника», - добавили в музее.